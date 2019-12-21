Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi nedeniyle yağışsız geçen Trakya genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olarak görülen sisin, bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu Trakya’dan başlayarak Balkanlar üzerinden gelen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği öngörülen bölgede yarın kuvvetli lodosla birlikte Trakya ve Marmara'nın batısının yağmur ve sağanak bekleniyor. Pazar günü yağışların Marmara genelinde Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da görülmesi, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Pazartesi günü Marmara genelinde beklenen yağışların gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor...
Marmara Bölgesi'nin batısı ile Trakya'da, yarından itibaren lodosla birlikte kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
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