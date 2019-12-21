Özgür Bolat’la Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir Semineri

Eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?” konulu seminer verdi. Bolat seminerde dinleyicilere mutlu ve başarılı olmanın püf noktalarını sunumlar eşliğinde anlattı. Seminere; Bilgi Küpü Kurucu Müdürü Kenan Demir, Genel Müdür Yardımcısı Necdet Özmen, Kampüs Müdürü Hasan Işıktekiner, Ortaokul Müdürü Yasemin Ulusoy, Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Barış Çakar, Anaokulu Müdürü Ayşenur Yazıcı, Çocuk Kulübü Müdürü Ahmet Kemal Saral, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

DEMİR: EZBERDEN UZAK KALICI EĞİTİM

Saygı duruşu yapılmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan seminerde ilk konuşmayı yapan Bilgi Küpü Okulları kurucu Genel Müdürü Kenan Demir; “Eğitim yılımızın 17. Yılını yaşıyoruz. Şu an 160 personel, 800’ye yakın öğrencilerimiz ve velilerimizle güçlü bir aile olduk. İletişimin sevgi ve saygıyla yürütüldüğü bir okuluz. Bu değerlerle yürütmüş bir okul olursak çalışmalarımız anlamlı olur. Hedeflerimize daha iyi ulaşırız. Çalışmalarımızın merkezinde her zaman öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak var. Akademik anlamda yaptığımız çalışmalarda ezber eğitimden uzak kalıcı eğitim modelini önemsiyoruz. Yabancı dili de çok önemsiyoruz. Yabancı dil eğitimimizde konuşmaya yönelik derslerimiz de bulunuyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyoruz. Spor ve sanatı hayatlarına yerleştirmeyi önemsiyoruz. Sayın Bolat’a da konuğumuz olarak bizleri aydınlattığı için teşekkür ediyorum” dedi.

BOLAT: MUTLULUĞUN ÖZÜNDE KABUL GÖRMEK VAR

Sohbet havasında başlayan seminerde mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlatan eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat;“Bir insan ne zaman mutlu olur? Öncelikle bunu sormamız gerekiyor. Mutluluğun özünde kabul görmek var çünkü bir insan başka bir insan tarafından kabul görünce mutlu oluyor. Bakıyorsunuz evli çiftler mutlu. Neden? Çünkü en az bir kişi tarafından kabul edilmişler. Bir öğrenci, öğretmeni ya da diğer arkadaşları tarafından kabul görmediğinde sıkıntı yaşıyor. Okula gitmek istemiyor. Okullarda çocuklara başarılı ve başarısız olduklarında nasıl hissettiklerini sorduğumda başarılı olursak iyi başarısız olursak kötü hissederim diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımız duygularını bilmiyorlar. Üzüntü hissetmeleri gereken yerde kızgınlık, kızgınlık hissetmeleri gereken yerde de üzüntü hissediyorlar” dedi.

“HATA YAPMA KORKUSU BÜYÜK ENGEL”

Farklı yaklaşımları ve esprili üslubuyla salondaki dinleyicileri gülümseterek ilgi odağı olan Bolat; “Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı ve ödüle koşullu yetiştirmemeliyiz. Çocuklarımız maalesef duygularını bilmediği için kaygılanıp heyecanlanıyor. Diyarbakır’da bir psikolog arkadaşım öğrenciye hata yaparsan ne olur? diye sorduğunda çocuktan; “Annem babam rezil olur” şeklinde bir cevap almış. Hata yapma korkusunun bir çocuğun üzerinde bıraktığı etkinin ne kadar kötü olduğunu örnekleyecek böyle sayısız anı var bildiğimiz. Çocuklarımızın hata yapma korkusu taşımasının önüne geçerek kaygılarını ve heyecanlarını dengelemeliyiz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çocuklarımızın neyle ve nasıl mutlu olduğunu bilmektir. Bunu bildiğimiz zaman ve çocuklarımızın hata yapma korkusunun önüne geçtiğimiz zaman mutlu ve başarılı çocuklar göreceğiz” diye konuştu.