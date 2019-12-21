O firmanın ihalelere girmesi yasaklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün aldığı yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, bir şirketin Büyükşehir Belediyesinin ihalelerine girmesi yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul’da kurulu bulunan Yürmer Mühendislik adlı şirketin ihalelere girmesi 1 yıl süre ile yasaklandı. Firma, asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri konularında hizmet veriyor.