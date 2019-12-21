Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, Güney Yarımküre'de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarımküre'de kışın, güney Yarımküre'de yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney Yarımküre'de en uzun gün, Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. 21 Aralık, Miladi takvim'ne göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış gündönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.
Bugün 09:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:54 TSİ
Yılın en uzun gecesi bugün yaşanacak
En uzun gece yani 21 Aralık kış dönümü günü geldi. Kuzeye gittikçe gece uzunluğunun artacağı kış ekinoksu ile 21 Aralık’tan itibaren geceler kısalacak.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz