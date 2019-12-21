Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, Güney Yarımküre'de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarımküre'de kışın, güney Yarımküre'de yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney Yarımküre'de en uzun gün, Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. 21 Aralık, Miladi takvim'ne göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Kış gündönümü güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle oluşur. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.