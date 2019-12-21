“Dünyanın her yerine Anadolu’nun kapısını açtılar”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları tarafından İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın katılımıyla bugün “Saray Rejiminin Kaçınılmaz Çöküşü” isimli konferans gerçekleştirildi. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Özdağ’ın yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve eşi Hatice Yıldız, Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, il yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk ve yönetimi, Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Ertürk ve yönetimi, Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Uçak ve yönetimi ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“MEVCUT İKTİDARIN YIKILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk, “İlimizde onlarca salon olmasına rağmen boş salon bulamadık ve bu salona katılmak zorunda kaldık. Bu sebeple KYÖD’e teşekkür ederiz. Biz gençler mevcut iktidardan başka iktidar görmedik. Başkanlık sistemi denilen ucube sistem var. Bir Türk genci olarak içinde bulunduğum neslin şanssız olduğu kadar şanslı olduğumuzu da düşünüyorum. Yakında mevcut iktidarın yıkılışı gerçekleştirilecektir” dedi.

“MAKAMI ELİNİN TERSİYLE İTTİ"

Östürk’ün ardından konuşan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Biliyorsunuz Kocaeli, sayın genel başkanımızın memleketi. Hepimizin yakından tanıdığı, fazlasıyla sevip, tırnağına zarar gelmesini istemediğimiz bir genel başkanımız var. Meral Akşener İYİ Parti’yi kurdu. Kurmadan önceki yaşanan süreçte sorun ve sıkıntıları biliyorsunuz. Kendisine 15 Temmuz’dan sonra bugünkü makam olan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamı tebliğ edildiğinde elinin tersiyle iterek ‘sizin yanlışlarınızın ortağı olmayacağım’ dedi. Zoru seçti. Tıpkı Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurmadan öne saraya damat olmaması gibi. Vapura bindi Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Aynı topraklardan gelmiş, aynı ideallerle yaşadığı sayın genel başkanımız makamı elinden tersiyle itti” dedi.

“ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ”

“Türkiye’nin en iyi teşkilatlarından biriyiz” diyen Yıldız, “Böyle bir makam için uğraşıyoruz biz ama İYİ Parti’nin kazandırdığı Çankaya Köşkü’ne Cumhurbaşkanı yapacağız. Şu anda ‘ittifak olacak mı’ gibiüzerimize yapılan yaftalar var. Olacak olsaydı öyle bir makamı tercih etmeden, zoru seçen genel başkanın bu kadar hata yapan bir siyasi partinin yanında olmayacağını anlaması gerekir. Sevgili gençlik,İYİ Parti Kocaeli olarakTürkiye’nin en iyi teşkilatlardan birisiyiz. Bundan sonra da sayın genel başkanımız arkasında sorgulamadan, inandığımız liderin arkasında sonuna kadar bütün yüreğimizle biz koşacağız” ifadelerinde bulundu.

“İŞTE SARAY REJİMİ”

Yıldız’ın ardından konferansta konuşan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ“ Tek adam rejimi deniliyor, Cumhurbaşkanlığı rejimi deniliyor. Bunların hepsi ayrı ayrı doğru nitelemeler ama ayırt edici değil. Saray rejimi deyince bu rejimin üzerine oturuyor. Daha büyüğü daha yapılmadı. Bir de yazlık saray yapılıyor. Bir tane de Ahlat’ada saray yapılıyor. İşte saray rejimi. Bu rejim neden çöküyor? Çünkü bu rejim Türkiye’yi ağır bir krize sürükledi. Bu kriz tek boyutlu bir kriz değil. Türkiye 4 tane krizin pençesinde. Bu krizlerden birisi devlet krizi. Türk Devleti ve Türk Milleti, tarihin en eski devletlerinden bir tanesi. Çin ve Türk devleti dışında diğer devletler tarihle var olmuşlar, sonra da yok olup gitmişler” dedi.

“300 SENE SONRA KAPATILDI”

Çin Seddi’ne giderken yaşadığı bir anısını anlatan Özdağ, “Geçtiğimiz yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti Ordusu tarafından 10 gün dolaştırıldım. İlk gün Çin Seddi’ne gittik. Çinli yarbay dedi ki ‘Biz Çinli aydınlar, siz Türkler’in geri geleceğini düşünürüz’ dedi. Çinli yarbaya sordum ‘Sen Kırgızları mı kastediyorsun’ dedim. ‘Yok, siz batıya gidenlerden bahsediyorum’ dedi. Çin seddine gidince adamın ne demek istediğini anladım. Çin Seddi hiç şüphesiz dünyanın en muhteşem binalarından bir tanesi. O duvarı yaparken o kadar korkmuşlar ki hala yarbay ‘sizin geri döneceğinize dair bir inanç var’ diyor. Bu şaşırtıcı değil. Çünkü biz Viyana’nın önünden 1683’te çekildik ama Viyana’da Türk ordusunun Viyana’ya gelip gelmediğini kontrol etmekle görevli kule 300 sene sonra kapatıldı. 300 sene aktif” olmaya devam etti. Biz böyle bir kimliğe sahibiz” ifadelerinde bulundu.

“AK PARTİ HALA ÖĞRENEMEDİ”

“Düşman olarak gördükleri devleti fethetmek için herkesle iş birliği yaptılar” diyen Özdağ, “AK Parti ilk iktidara geldiği zaman Erdoğan Avrupa’ya gitmiş, bir Avrupa Birliği liderinin eşi, Erdoğan’a bakıp yakınlarına, ‘Hiç Atilla’ya benzemiyormuş’ diyor. Atilla’yı unutmamışlar. Kim olduğunu ve bizim kim olduğumuzu hatırlamaya devam ediyorlar. Sorun, Türk Devletleri’nin nasıl bir devlet olduğunu herkes biliyor da AK Parti hala öğrenemedi. Bu da devlet krizine neden oluyor. Tarih içerisinde sürekliliği olan, geleneklerin, kurumlarını tarih içerisine aktaran bir devlet yapısına sahibiz. AKP iktidara geldiği günden bu yana devleti yönetmek için değil, fethetmek için hareket etti. Nasıl bir zihniyetle gerçekleştiriyor? Müslüman kardeşler ideolojisiyle AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne baktı. Müslüman kardeşler ideoloji ise devleti düşman olarak görüyor. Düşman olarak gördükleri devleti fethetmek için herkesle iş birliği yaptılar. Önce Avrupa Birliği’ne verdiler tavizleri” dedi.

“İŞTE BU DEVLET KRİZİDİR”

Devlet krizinden bahseden Özdağ, “Terör ve casusluk örgütü olan FETÖ’yle iş birliği yaptılar, OSLO’da terör örgütüyle iş birliği yaptılar. Devleti yönetirken yapılması gereken şey atamalarda liyakat ilkesine dikkat etmek. Şimdi liyakat ilkesini tasfiye ettiler. Öyle atamalar yapılıyor ki devletin şekline ihanet. Valililer ve kaymakamlar iktidarın valisi ve kaymakamları. Muhalefeti aktif bir şekilde engellemek üzerine çalışıyorlar. Seçim sırasında bir valinin, kaymakamın iktidar partisinin milletvekiliyle dolaşması, birlikte çorba dağıtması kabul edilebilir mi? Yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu kadar büyük bir devlet geleneğine sahip olmamıza rağmen gidip Amerika’daki danışmanlık şirketi gibi şirketlerden biz ‘nasıl yönetmeliyiz’ konusunda danışmanlık hizmeti aldılar. Ankara’da Rus büyükelçiyi öldüren polis gibi kaç polis var kimse bilmiyor. İşte bu devlet krizidir” şeklinde konuştu.

“ANADOLU BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ’DİR”

“Erdoğan milli birliğimizi sonlandırdı” diyen Özdağ, “Devlet krizini aşmamız bir zorunluluk. Neyle aşacağız? Tekrar parlamenter demokrasiyi getirerek. Liyakat ilkesini en temel prensip olarak belirleyerek aşacağız. Terörde sıfır tolerans göstererek aşacağız. Devleti, Türk Milleti’nin menfaatleri doğrultusunda yöneterek aşacağız. İYİ Parti başından beri tavizsiz bir siyaseti sürdürüyor, tekrar kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne dönüş programını Türkiye’nin gündemine getiriyor. Bir diğer kriz milli birlik krizidir. Anadolu tarihin en zor coğrafyasıdır. Burası Bermuda Şeytan Üçgeni’dir. Burada uçaklar kaybolmaz, milletler, devletler ve medeniyetler kaybolur. Tarihte bedeli en yüksel gayrimenkuldür. Bedeli kanla ödenmiştir. Kesintisiz bin yıldır en fazla hüküm süren Türk devleti ve milleti olmuştur. Erdoğan iktidara geldiği günden bu yana milli birliğimizi sona erdiren, Türkiye’yi ayrıştıran, Türk insanını birbirine yabancılaştıran bir dil kullandı, kullanmaya devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

“CİDDİ BİR DIŞ GÖÇ GERÇEKLEŞİYOR”

Vatandaşların Türkiye’den ayrıldığını belirten Özdağ, “İktidara oy verirsen milletten, vermezsen zilletten oluyorsun. Kabul edilebilir değil. En ağır hakaretlere nasıl uğradığımızı sizler gayet iyi biliyorsunuz. Parlamenter sistem istediğimiz için bize ‘çukur’ dendi. Başkanlık sistemine karşı çıktığımız için ‘terörist’ kabul edildik. Bugün devlet kademelerinde hak ettiğimiz görevlere, yerlere gelmemiz söz konusu değil. Neden? Çünkü biat etmiyor, hakkımızı istiyoruz. Gelmiş olduğumuz yer çok endişe verici. Dünyada toplumların iş barışının, kırılganlığının, toplumsal birliğinin ölçütlerle testini yapan kuruluşlar var. Bu kuruluşların 5-6 senedir çıkarttığı raporlarda Türkiye’nin ne yazık ki dünyadaki en kırılgan 10 toplumundan birisi olduğunu görüyoruz. Diğer yerler de Suriye, Pakistan, Batı Şeria gibi yerler. Getirdikleri nokta bu. Türkiye’den bunun sonucunda ciddi bir dış göç gerçekleşiyor. Hem de iyi eğitimli, burada iyi gelirleri olan insanlar Türkiye’den ayrılıyor. Gençler Türkiye’den ayrılmanın mücadelesini veriyor. 2017’de 113 bin kişi Türkiye’den ayrıldı. Bu sayı artarak devam ediyor. İç göç yaşanıyor. Seküler nüfus ve büyük bir bölümünde Alevi olduğu bilinen vatandaşlarımız Türkiye’nin değişik yerlerinden Ege bölgesine göç ediyorlar. İzmir'de uzunyıllar gayrimenkul kar getirmezdi. Son 3 senede İzmir’deki kar oranı Ankara ve İstanbul’u aştı” dedi.

“İNSANLAR ÜRETMEMEYE TEŞVİK EDİLİYOR”

“Türk Milleti’nin gelecekteki felaketini hazırlıyor” diyen Özdağ, “Milletin beyninin arkasındaki endişe ne de Yunanistan’da, Portekiz’de ev alıyorlar. Neyin olmasından korkuyor millet? İç savaştan korkuyorlar. Büyük bir sermaye göçü gerçekleşiyor. Yandaş sermaye yurt dışında caddeler satın almaya başladı. Parasını kaçırıyor çünkü sermaye geleceğe güvenle bakmıyor. Ateizm, Deizm büyük bir hızla yayılıyor. Hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Çalışma ahlakı zayıflıyor. İnsanlar çalışmamaya, üretmemeye teşvik ediliyor. Bu sözde çalışma isteği ortadan kaldıran yanlış şekillendirilmiş Sosyal Politikalar Bakanlığı Türk Milleti’nin gelecekteki felaketini hazırlıyor. Artık Türkiye’de Türk çoban bulamıyorsunuz. Hepsi Afgan oldu. Köydesiniz, yumurtayı ve yoğurdu bakkaldan alıyorsunuz. Bu bilinçli bir şekilde Türk insanını üretimden kopartma politikasının bir sonucu. Aynı köyde cep telefonunun bütün sosyal medya teçhizatıyla görürseniz şaşırmayın. İYİ Parti’nin amacı milli birliğini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“ARTIK YAP-İŞLET-SOY MODELİNE DÖNÜŞTÜ”

Ekonomik krizden bahseden Özdağ, “Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İzlemiş oldukları politika beton ve soygun politikası olarak izah edilebilir. Bütçe rakamlarına rağmen 1960’dan bu yana en düşük büyüme sürecinden geçmişiz AK Parti iktidarı döneminde. Ortalaması 4.4. Türkiye üretimden kopmuş. Türk ekonomisi en kırılgan ekonomilerden bir tanesi. Borçları, ithalatı vs. hepsini ‘israf acımasızca devam ediyor’ diyerek özetleyebilirsiniz. Katar emirinin uçağına 400 milyon dolar verdik, krizin en yüksek olduğu zamanlardan bir tanesi. Toplum aşırı lükse alıştı. Eskiden yap-işlet-devret modeli vardı. Artık bu yap-işlet- soy modeline dönüştü. Özal, Türkiye’ye getirdi. 86’dan 2002’ye kadar 67 proje yapılmış. 2013’ten 2017’ye 139 proje yapılmış, 50 milyar dolar harcanmış, 72 milyar dolar. Bu yap-soy-devret. Osmangazi Köprüsü’nün maliyeti 3 milyar 150 milyon dolar. Yapan şirket 19 yılda 9 milyar 203 milyon dolar kazanacak. İşsizlik son 10 yılın en ucunda. Toplumsal bir krizin ilk işaretleri çok güçlü geliyor” dedi.

“BU KRİZİ SİYANÜRLE TOPLU İNTİHARLARLA HATIRLAYACAĞIZ”

Siyanürle intiharın artması ile ilgili konuşan Özdağ, “Bu krizi siyanürle toplu intiharlarla hatırlayacağız.Her gün ekonomik nedenli intiharlar gerçekleşiyor bu memlekette. Bu devletin ihalelerinin büyük bir bölümünü 5 şirket paylaşmaya devam ediyorlar. Kanal İstanbul Projesi’ni, İstanbul’u yıkacak projeyi sadece ve sadece inşaat şirketlerine sağında ve solunda yeni villalar yapmak için açmaya karar veriyorlar. Göreceğiz yapabilecekler mi? Türkiye’nin yapması gereken tasarruf ve üretim olmalı. Kahvehanelerden fabrikalara koşan bir Türkiye olması gerek. Krizin pençesinde kıvranıyoruz fakat Türkiye bir başka büyük sorunu yaşıyor. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu modern bir kavimler göçü yaşayan ve ülkemizin milli birliğini, dirliğini tehlikeye düşüren Suriye göçü. Bu ülkeye 5.3 milyon Suriyeli sığınmacı geldi. Dünyanın her yerine Anadolu’nun kapısını açtılar. 6.7 milyon bildiğimiz yabancı yaşıyor. Bu Türkiye’nin 8.6’sına eşit” ifadelerinde bulundu. .