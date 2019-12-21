CHP’de çift pankartlı yarış

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başlayacak. Kongre öncesi Dolphin ve kongrenin gerçekleşeceği salona hem mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar hem de Gökhan Ercan pankart astı.
Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı. Birçok farklı pankartın asıldığı kongrede delegeler salona gelmeye başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz