CHP’de çift pankartlı yarış

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başlayacak. Kongre öncesi Dolphin ve kongrenin gerçekleşeceği salona hem mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar hem de Gökhan Ercan pankart astı.

Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı. Birçok farklı pankartın asıldığı kongrede delegeler salona gelmeye başladı.