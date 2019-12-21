Ulaşımpark’tan gerçeği aratmayan tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ın Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen tatbikatın öyküsü gerçeği aratmadı. İstanbul Silivri’de gerçekleşen 7.1 şiddetindeki depremle başlayan tatbikatta sirenler çalmaya başladı. 20 saniye süren depremde personel daha önceden eğitim aldığı çök – kapan – tutun kuralını uygulayarak kendilerine hayat üçgen alanı oluşturdu. Sarsıntı bitiminde çalışanlar sakin, hızlı ve seri bir şekilde en yakın acil çıkışları kullanarak Acil Durum Toplanma bölgesinde toplandı. Çıkışlar gerçekleştiği esnada acil durumlarda kullanılan anons sisteminden; deprem tatbikatı yapılmaktadır, lütfen telaşlanmayınız anonsu yapıldı.

HIZLA OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

Personel kısa sürede daha önceden belirlenen Acil Durum Toplanma bölgesinde toplandı ve güvenlik ekipleri tarafından alanda güvenliği sağlandı. Görevli personeller elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmaya gitti. Gaz vanasını kapatmaya giden görevli personel, yangın çıktığını gördükten sonra yangın tüpüyle yangına ilk müdahale etti. Kontrol merkezi ile de iletişime geçen personel, yangın ihbarını gerçekleştirdi. Kontrol merkezi de derhal 112 ile iletişime geçerek yangın ihbarında bulundu. Yangının çıktığının bilgisi hemen UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar’a aktarıldı.

1 PERSONELİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Kriz merkezi oluşturan Genel Müdür Kumbar ile Yardımcısı Dr. Zafer Aydın, görevli personele yangın bölgesine acil gidilmesini istedi. Yangının çıktığı bölgeye giden ekipler yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acil durum ekip sorumlularından binada bulunan personel listesini isteyen Kumbar, 1 personelin toplanma bölgesinde olmadığı bilgisini verdi. Kumbar, derhal ekibe, binanın kontrolünün yapılması talimatını verdi. Ekip, 1’nci kat açık ofisler bölgesine geldiğinde görevli bir personelin şok geçirdiğini ancak şuurunun yerinde olduğu görüldü. Yaralı personel, ilk yardım müdahalesi yapılarak Acil Durum Toplanma Bölgesine getirildi.

OLAY YERİNE İTFAİYE VE 112 EKİPLERİ GELDİ

Tatbikatın son evresinde İtfaiye ve 112 Acil Ambulans ekipleri, olay bölgesine kısa sürede intikal etti. Görevli personel gelen ekipleri kapıda karşılayarak yangın ve yaralı hakkında bilgi aktarımını gerçekleştirdi. Acil Durum Toplanma Bölgesine getirilen yaralı personele, 112 Acil Ambulans Ekipleri tarafından gerekli tıbbi müdahale yapılarak kontrol amacı ile hastaneye sevki edildi. İtfaiye ekibi ise çıkan yangını söndürür ve soğutma işlemini yaptı.

TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Gerekli raporlar Kriz Merkezi’ne ulaştıktan sonra Genel Müdür Kumbar, tarafından üst düzey yöneticiler aranarak gerçekleşen depremle alakalı bilgi aktarımı sağladı. Aynı zamanda valilik kriz merkezi aranarak yoğunluğu az olan yollar hakkında bilgi alındı. Kriz masası tarafından bir otobüsle özellikle bayan personelin servis araçları ile evlerine gönderilmesi sağlandı. Salih Kumbar kriz merkezi genel anons sistemiyle bir anons gerçekleştirerek, “Gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlanmıştır. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.