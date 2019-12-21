Kocaeli'de kiralık araç firmalarına 154 bin 877 TL ceza

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde araç kiralama firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) projesine kayıtlı işletmeler ile projeye kayıtlı olmayan işletmelerin tespitine yönelik düzenlenen denetimlerde 369 personel görev aldı. KABİS sistemine kayıtlı 208 işletmenin kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan 36 işletmeye 154 bin 877 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 776 şahıs kontrol edilirken değişik suçlardan aranması olan 3 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.