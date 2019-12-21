Welbourne Otel’de Yılbaşı Pazarı etkinliği

Yılbaşı Pazarı by Welbourne Catering eğlence ve alışveriş etkinliği Başiskele Welbourne Otel’de havuz başında stantlar kurularak başladı. Sokak lezzetlerinin de satışının yapıldığı etkinlik 20-22 Aralık tarihleri arasında açık olacak. Etkinlikte Cuma akşamı yerel gruplar eşliğinde canlı müzik, Cumartesi akşamı açık hava defilesi ve DJ Kaan Kaya’nın performansı da sergilenecek.

32 STANT KURULDU

Welbourne Otel Yönetim Kurulu Üyesi Özge Ulugün’ün organizasyonluğunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.Yılbaşı temalı süslenen 32 stantın kurulduğu alışveriş ve eğlence etkinliğinde, 4 stantta Welbourne Catering sokak lezzetleriyle, 28 stantta ise kadın erkek ve çocuk grubuna hitap eden giyim, aksesusar, çanta, cüzdan, ayakkabı, el sanatları, ev eşyaları ve el sanatları ürünleri satışa sunuluyor. Etkinlik 22 Aralık 2019 20.00’a kadar açık olacak.

“UYGUN FİYATLARIMIZLA HERKESİ BEKLİYORUZ”

Etkinlikte konuşan Welbourne Otel Yönetim Kurulu Üyesi Özge Ulugün; “Alışveriş severleri düşünerek hazırladığımız bu etkinliğimiz üç haftalık bir çalışmanın sonucu. Bu kadar emek verip sonucunu görmek, insanların eğlenmesini, severek alışveriş yapmasını görmek bizim için mutluluk verici. Ayrıca defile, konser gibi farklı program içeriğiyle İzmit’te ilk kez yapılan hatta İstanbul’da bile bu tarz olarak yapılmamış bir etkinlik olduğunu da söyleyebilirim. Welbourne ailesi olarak bir ilklere imzanın mutluluğunu yaşıyoruz. Otelimizin mutfağından sunulan sağlıklı yiyeceklerden, sokak lezzetlerinden ve indirimli fiyatlarımızdan faydalanabilmesi için tüm herkesi etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI:

20 ARALIK CUMA

14.00 Kapı Açılış

14.30 Bir Küçük Mutluluk Atölyesi ile Ahşap Kitap Ayıracı

20.00 En Güzel Süslenmiş Standa Hediye Takdimi

20.00 – 22.00: Canlı Müzik (Blues Enough Konseri)

22.00 Kapanış

21 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Kapı açılış

15.30: Mercek Sanat ile Mandala Tasarlama Workshpu

16.30: Gülsev Sanatlar ile Yılbaşı Kapı Süsü Yapımı Workshopu

20.00 : Gece Defilesi (Roman – Bej)

20.00 – 22.00 DJ Performansı (Kaan Kaya)