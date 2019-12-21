CHP İzmit’te adaylardan samimiyet pozu

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yöneticisi Gökhan Ercanilçe başkanlığı için yarışıyor. Kongre öncesi Dolphin çevresine asılan pankartlar dikkat çekti. Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı.

“BİZ HEP BERABERİZ”

Kongreye ilk gelen mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar oldu. Partililerin sıcak karşıladığı Çakar, herkesin elini tek tek sıkmasının ardından gelenleri kapıda karşıladı. Kongreye Çakar’ın ardından eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi. Daha sonra Gökhan Ercan gelerek herkesin elin sıktı. Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kongreye geldi. Salona delegeler gelmeye başlarken, 418 delege adaylar için oy kullanacak.