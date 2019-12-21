"Bir kan bir can" projesi ile farkındalık yarattılar

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Kandıra merkezde gerçekleştirilen “BİR KAN BİR CAN”adı altında kan bağışı kampanyası yapıldı. Projeye çok sayıda Kandıralı vatandaş ve Kandıra MYO’da eğitim gören öğrenci katıldı. Projede Kandıra MYO öğrencilerinden Şüheda Bolat, Zeynep Talyurt, Furkan Duykun ve Ülkü Aksoy’un katkılarıyla kan bağışına farkındalık yaratmak hedeflendi.