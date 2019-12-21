İzmitli vatandaşı belge vaadiyle dolandırdılar!

İzmit’te yaşayan 51 yaşındaki İsmail Hakkı Batumlu adlı vatandaş, Tüpraş’ta işe girmek için gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni temin etme amacıyla Derince’de faaliyet gösteren bir belgelendirme şirketine gitti. Burada kendisine, kurs için 780 TL ödemesi gerektiği söylenen vatandaş, belgeyi almak için gereken parayı teslim etti ancak parayı vermesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen ne belgesine kavuşabildi ne de herhangi bir kursa başlayabildi.

“SINIFLAR DOLSUN” DEDİLER

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan İsmail Hakkı’nın oğlu Cenk Turan Batumlu, “Babam, Tershane ’de kaynak ustası olarak çalışıyor. Zaten bu alan için Mesleki Yeterlilik Belgesi var. Ancak Tüpraş’ta işe girme durumu oldu. Orada başka bir belge daha istediler, babam da bu belgeyi alabilmek için Öner Belgelendirme diye bir şirkete gitti ve gerekli işlemleri yaptırarak, 780 TL gibi bir para ödedi” dedi.

“NE KURS VAR NE BELGE”

Şirket ile birçok kez iletişim kurduklarını ancak sürekli oyalandıklarını söyleyen Cenk Batumlu, “Biraz zaman geçmesini bekledikten sonra şirket ile iletişime geçtik. Bize bu sorunu sadece bizim değil, başkalarının da yaşandığı söylendi. Demek ki birçok mağdur insan var. Benim babam, belge alamamasından dolayı işe giremedi. Bunca zaman geçmesine rağmen ortada ne kurs var ne de belge. Yetkililerin konuya çözüm bulmasını talep ediyoruz, amacımız başka insanların da mağdur olmasının önüne geçmek” ifadelerini kullandı.