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Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası reeskont faiz oranını yüzde 17,25'ten yüzde 12,75'e; avans faiz oranını ise yüzde 18,25'ten yüzde 13,75'e indirdi
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Merkez Bankası, Dolar altın ve Euro'da ki hareketliliği önlemek adına faiz indirimine gitti. Geçtiğimiz günlerde politika faizini yüzde 14’ten yüzde 12’ye indiren Merkez Bankası, reeskont faizleri de yıllık yüzde 17.25’ten yüzde 12.75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faizi ise yıllık yüzde 18.25’ten yüzde 13.75’e indirdi. Konuya ilişkin açıklama Resmi Gazete’de yapıldı. İşte o açıklama: "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edilmiştir"

Bugün 11:57 TSİ - Ekonomi

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