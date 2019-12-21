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“Kocaeli’nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz”

Büyükakın, “Ben gönül belediyeciliğinin tek yürek olarak milletimize hizmet etmek olduğunu anlıyorum. Şunu da ifade etmeliyim ki Kocaeli’nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz” dedi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kandıra İlçesi 68. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ve çok sayıda teşkilat üyesi de hazır bulundu. Danışma Meclisinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Ben gönül belediyeciliğinin tek yürek olarak milletimize hizmet etmek, evlatlarımızın geleceği içinde el ele gönül gönüle çalışmak olduğunu anlıyorum” dedi. 

“MİMARI CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR” 

Öncelikle geçtiğimiz on beş yıl içerisinde Kandıra ilçemize 337 proje ile 582 Milyon 789 bin TL yatırım yapıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu yatırım bedeli içerisinde küçük ölçekli hizmetler de yer almamaktadır. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu ölçekte yatırım yapılması belki dile kolay geliyor. Ama yaşı kırkın üzerinde olanlar bilir ki geçmişte bu ölçekte ki yatırımları belediyeler yapamazdı. İşte bu yatırımların yapılabilmesinin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.  

“YÜZLERCE HİZMET VE ESER KAZANDIRDIK” 

Geçmiş dönemde kırk dört belediyenin birleştirilmesiyle kaynakların daha akıllı kullanılabilir hale geldiğini de vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Kandıra ilçemize on beş yıllık dönem içerisinde 917 kilometre içme suyu hattı, 521 kilometre kanalizasyon hattı, 27 kilometre içme suyu hattı olmak üzere yüzlerce hizmet ve eser kazandırdık. Şimdi de yine ilçemizin önceliklerine göre birçok projeyi hayata geçiriyoruz, geçireceğiz. Önümüzde ki süreçte yaklaşık on yedi kilometrelik bir yol yapımı da gerçekleştireceğiz” ifadelerini sarf etti.

“HANIM KARDEŞLERİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELMEKTEDİR”

Bu davaya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum diyen Başkan Büyükakın, “İnandığınız bu kutlu davaya destek vermek için buraya geldiniz. Yaşadığınız yerlerin eksikliklerini dert edindiniz ve bugün bize ifade edeceksiniz. Sizlere bir kez daha bu fedakârlıklarınızdan dolayı haklarınızı helal etmenizi istiyoruz. Bizlerde bu fedakârlığın karşılığında yedi yirmi dört çalışmak için söz veriyoruz. Özellikle bu fedakârlıkta öne çıkan hanım kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki bu dava hanım kardeşlerimizin omuzlarında yükselmektedir. Kadınlarımız hizmet ve gönül siyasetimizin merkezindedir. Allah sizlerden de razı olsun. Şunu da ifade etmeliyim ki inanıyorum ve biliyorum ki Kocaeli’nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından danışma meclisi soru cevap kısmının ardından tamamladı.

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