Çakar: Partimiz, ülkede iktidar rüzgarı estiriyor

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği 5.Olağan ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yöneticisi Gökhan Ercanilçe başkanlığı için yarışıyor. Kongre öncesi Dolphin çevresine asılan pankartlar dikkat çekti. Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı.

YOĞUN KATILIM

Kongreye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya,eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Bekir Yurdagül, SHP İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve Mehmet Ümit Küçükkaya, Kocaeli Barosu eski Başkanları Sertif Gökçe ve Tamer Solakoğlu, eski meclis üyeleri ve eski yöneticileri, delegeler ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“BİZ HEP BERABERİZ”

Kongreye ilk gelen mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar oldu. Partililerin sıcak karşıladığı Çakar, herkesin elini tek tek sıkmasının ardından gelenleri kapıda karşıladı. Kongreye Çakar’ın ardından eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi. Daha sonra Gökhan Ercan gelerek herkesin elin sıktı. Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kongreye geldi. Salona delegeler gelmeye başlarken, 418 delege, adaylar için oy kullanacak.

“BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ”

5. Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığı’nı İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Hakan Çakar, “El ele kol kola kardeşçe bu kongreyi gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Partimizin ülkemizde ciddi bir iktidar rüzgarı estirdiği bugünlerde genel başkanımızın yanında olmaktan büyük onur duyuyoruz. Partimizin tüm emektarları ve genç arkadaşlarımız ile birlikte iktidara yürüyoruz. Bu bilinç ve anlayışla her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.