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Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!

İzmit'te evinde fenalaşarak yere düştükten sonra kafasını sert bir şekilde yere vuran Arda Bozbağ hayatını kaybetti
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Gazetemiz çalışanlarından Büşra Bozbağ'ın elektrik işleri yapan 40 yaşındaki ağabeyi Arda Bozbağ, evinde fenalaşarak yere düştü. Düşerken kafasını sert bir şekilde yere vuran Bozbağ yaralandı. Yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Bozbağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Bozbağ’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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