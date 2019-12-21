Nazlıgül: Başiskele otopazarı pislik içinde!

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül il binasında kent ve ülke gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İl ve ilçe teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Nazlıgül; “Başiskele Vezirçiftliği’ndeki otopazarı pislikten geçilmiyor. İlimize dışarıdan gelen insanlarımızın bu görüntüyü görmesi Kocaeli’ye hiç yakışmıyor” dedi.

“YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yürüyüş Yolu’nda yapılan temizliğin kötü kokuları azalttığını ifade eden Nazlıgül; Nazlıgül; “Daha önceki basın açıklamamızda yürüyüş yolunun pisliğini bahsetmiştim ama son zamanlarda yürüyüş yolunun pisliğinin azaldığını görüyoruz. İzmit’i bu ağır kokudan kurtaran yetkililere teşekkür ediyoruz. Dileriz Kandıraiçin de aynı geri dönüş yapılır. Mezbahane ile halen bir gelişme yok. Halen ruhsatsız çalışıyor. Ben bu sorunları söyledikten Ak Parti il yönetimi Kandıra sorunları için bir komisyon kurulmuş ama ne icraat yapıldı onu da bilmiyoruz bir açıklama yok ortada” dedi.

“BELEDİYELERİMİZE ÇAĞRIMIZDIR”

“Kocaeli’nin kentleşmesine ayak uyduramayan bir oto pazarımız var” diyen Nazlıgül; “Başiskele Vezirçiftliği’ndeki otopazarına Bilecik, Kütahya Afyon gibi il dışından Kocaeli’ye gelerek araba alım satımı yapan insanlarımız var ama otopazarının durumu çok kötü. Bir kere bayanlar da geliyor buraya. Burası bayanların da kullanabileceği bir yer olmalı. Bu görüntü Kocaeli’ye yakışmıyor. 2020’de de bildiğim kadarıyla kapanacakmış. Kapanırsa biliyorum ki burayı bile mumla arayacak vatandaşlarımız. Burada lavabolar iğrenç bir halde. Millet ilimize geliyor dışarıdan bu manzarayı görünce kendi memleketine giden demeyecek mi Kocaeli’nin otopazarı pislik içinde. Buraya Cumartesi Pazar günleri açık olacak şekilde, içinde sağlık ocağının, temiz mescit ve lavaboların lokantaların olduğu modern bir oto pazarının yapılması çok iyi olacaktır. Belediyelerimizden birinin bu görevi üstlenmesi hem ilimizin hem de dışarıdan gelen ilimize gelen misafirlerimizin yararına olacaktır. Oto pazarından gelen şikayetler doğrultusunda biz de belediyelerimize naçizane ricamız olduğunu belirtiyoruz” dedi.

“OTOPARK ÜCRETSİZ OLSUN”

“Perşembe Pazarı otoparkının ücretli olması doğru olmaz” diyen Nazlıgül; “Kocaelispor’a destek olmak için Perşembe Pazarı otoparkının ücretli olacağını açıkladı Büyükşehir Belediye Başkanımız. Peki her gün araç park eden esnafımız için zor değil mi bu? Esnaf zaten doğru düzgün iş yapmıyor ve dükkan kapatıyor. İzmit’te 90’lı senelerde boş dükkan bulmak imkansız gibiydi. Bulsanız bile dükkanın değeri kadar hava parası ödemeniz gerekiyordu. Şimdi bir dünya dükkan açılıyor ve bir de iş yapamadığı için kapatıyor mecbur. İzmit’te saysız boş dükkân var. Esnaf bu kadar sıkıntı içindeyken Perşembe Pazarı otoparkının ücretli olması da esnafımıza ekstra bir yük getirecektir. Ayrıca Perşembe pazarı otoparkının ücretli hale gelmesi buradaki araç sayısını yarıya düşürecek, İzmit çarşı içerisindeki araç trafik yoğunluğunu da iki katına çıkaracaktır.Bu durum görülüyor ki her açıdan olumsuzdur” dedi.

“KOCAELİSPOR ACİL KURUMSALLAŞMALI”

Son olarak Kocaelispor’un parkmetrelerden aldığı payın artırılması gerektiğini ifade eden Nazlıgül; “Perşembe pazarı otoparkının Kocaelispor için paralı hale geleceğine Yürüyüş Yolu’ndaki mevcut parkmetrelerden Kocaelispor’a aktarılan miktarın artırılmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Otoparklardan Kocaelispor’a para aktarılması Kocaelispor’un ancak bugününü kurtarır. Kocaelispor’un kesinlikle kurumsal bir kimliğe kavuşturulması gerekmektedir. Sanayinin başkenti diye adlandırılan Kocaeli’de futbol kulübüne kalıcı sponsorlarının bulunmaması, yöneticilerin ve siyasetçilerin en büyük ayıbıdır” şeklinde konuştu.