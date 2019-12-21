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İzmit'te feci ölüm!

İzmit Kadıköy Mahallesi’nde babasının silahıyla oynayan T.K. silahın ateş alması sonucu arkadaşı Batuhan Demirhan’ı sırtından vurdu. Batuhan Demirhan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Olay, saat 11.15 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Demirhan adlı 17 yaşındaki genç 2 arkadaşıyla birlikte T.K. (17) adlı arkadaşının evine ders çalışmaya gitti. Ders arasında kahvaltı yapan gençlerden T.K., babasına ait silahla oynamaya başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan Demirhan kanlar içinde yere yığılınca diğer arkadaşları durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasına ait silahla oynarken kazayla arkadaşını öldüren T.K. adlı genç gözaltına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Oynayacak şey bulamamış demek! Arkadaşını kaza ile sırtından vurması ayrı soru işareti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 13:31

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