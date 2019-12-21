Sarıbay: Yeni kurulacak partilerle ilgili yorum yapmayın

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği 5.Olağan ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yöneticisi Gökhan Ercanilçe başkanlığı için yarışıyor. Kongre öncesi Dolphin çevresine asılan pankartlar dikkat çekti. Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı.

YOĞUN KATILIM

Kongreye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Bekir Yurdagül, Hurşit Güneş, SHP İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve Mehmet Ümit Küçükkaya, Kocaeli Barosu eski Başkanları Sertif Gökçe ve Tamer Solakoğlu, eski meclis üyeleri ve eski yöneticileri, ilçe başkanları, delegeler ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“BİZ HEP BERABERİZ”

Kongreye ilk gelen mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar oldu. Partililerin sıcak karşıladığı Çakar, herkesin elini tek tek sıkmasının ardından gelenleri kapıda karşıladı. Kongreye Çakar’ın ardından eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi. Daha sonra Gökhan Ercan gelerek herkesin elin sıktı. Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kongreye geldi. Salona delegeler gelmeye başlarken, 418 delege, adaylar için oy kullanacak.

“BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ”

5. Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığı’nı İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Hakan Çakar, “El ele kol kola kardeşçe bu kongreyi gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Partimizin ülkemizde ciddi bir iktidar rüzgarı estirdiği bugünlerde genel başkanımızın yanında olmaktan büyük onur duyuyoruz. Partimizin tüm emektarları ve genç arkadaşlarımız ile birlikte iktidara yürüyoruz. Bu bilinç ve anlayışla her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İKTİDAR ÇIKARMALIYIZ”

Çakar’ın ardından konuşan İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “İkinci kez İzmit ilçe kongresine divan başkanı seçildiğim için çok mutluyum. Önceki kongrede gerçekten coşkulu geçmişti. Bu kongremizin de öyle geçeceğine inanıyorum. İktidarın geçtiğimiz seçimlerde hangi durumlara düştüğünü gördük. Kendi iç kavgaları ile parçalanıyorlar. Bizim onların kendi iç kavgalarından medet ummak gibi bir durumumuz yoktur. Biz kendimize güvenerek bu kongrelerden iktidar çıkarmalıyız” diye konuştu. Öğüt’ün konuşmasının ardından divan belirlendi. Divan kurulunun belirlenmesinin ardından ise saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu.

“İZMİT BELEDİYESİ’Nİ GERİ ALDI”

Kongrede ilk önce faaliyet raporu okundu. Raporda İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın başladığı dönemden bugüne yaptığı faaliyetlerden bahsedildi. Dilek ve temenniler bölümünde kimse konuşma yapmak istemedi. Eski Milletvekili Bekir Yurdagül yaptığı konuşmada “2 yıl ne çabuk geçti. 15 yıldır alamadığımız İzmit Belediyesi’ni geri aldık. 31 Mart seçimlerinde CHP çok büyük başarı elde etti. İzmit’e özel bir parantez açmak gerekiyor. İzmit’te gerçekten adayın belirlenmesinden başlayan süreçte çalışmalarla beraber herkesin büyük katkısıyla AK Parti ve MHP dışında tüm demokrasi güçlerinin verdiği katkıyla İzmit Belediyesi’ni geri aldı. İzmit İlçe Örgütü’nün özel çabalarını yok saymamak gerekiyor. Hakan Çakar başta olmak üzere yöneticilerimizi kutluyorum” dedi.

“ AKP VE MHP DIŞINDAKİLER CHP İÇİN OY KULLANDI”

Yurdagül sözlerinin devamında, “Güçlü örgütlere ihtiyacı var CHP’nin. Etkin, saygın, sözü dinlenen, sokakta halkla buluşabilen örgüt yapılarına ihtiyacı var. Genel merkez için de aynı şey geçerli. Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek örgütü nasıl yapabiliriz bunu konuşmamız gerekiyor. Pazarlıklardan uzak, halkı kucaklayabilecek ve parti içi demokratik süreci işletebilecek örgütleri yaşama geçirebilirsek bundan Türkiye, demokratik kazancımız olur ve iktidara giden süreci tamamlamış oluruz. Aldığımız belediyeler CHP’nin iktidarını belirleyecek. Hata yapma lüksümüz yok. İYİ Parti’yle ittifak yaptık, o ittifak sürecinin getirdiği olumlulukları yönetim sürecinde de göstermek zorundayız. Biz sadece İYİ Parti’nin değil, AK Parti ve MHP’nin dışındaki tüm demokratik güçler CHP’nin kazanması için oy kullandı. Birilerini ötekileştirme gibi bir hakkımız yok” ifadelerinde bulundu.

“HALKIMIZ BİZDEN İKTİDAR BEKLİYOR”

CHP İl Başkan Adayı Bozkurt Uslu, “Kongremizden çıkacak olan sonucun önümüzdeki döneme faydalı olmasını diliyorum. Çok önemli bir sürece girdik. AKP iktidarının yıllardır süren ülkemizi tükettiği dönemin sonuna geldik. Halkımız bizden iktidar bekliyor. Birlikte olmalı ve herkesi kucaklayan bir yapıda olmalıyız. Bunu sağlayacak örgütlere ihtiyacımız var” dedi.

“KAZANAN NE HAKAN NE DE GÖKHAN OLACAK”

Uslu’nun ardından konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “5 yıldan beri il başkanlığı yapıyorum. Son dönemde birlikte çalıştığım Küçükkaya ile başlayan Çakar’la devam eden ve yöneticilerle birlikte teşekkürlerimi ve taktirlerimi sunuyorum. Bugün burada 2 tane arkadaşım, kardeşim yarışıyor. Ben iki arkadaşıma da başarılar diliyorum. Burada kazanan ne Hakan ne de Gökhan olacak. Burada kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ben çok seçime girdim, çok seçim kaybettim. Hiçbir arkadaşa bana oy vermedi diye ayırmadım, aksine daha çok yanında oldum. Herkes kucaklayıcı ve oy vermiş gibi teşekkür ederek dolaşmalı.

“YOLDA SİGARA İÇMEMELİ”

Sarıbay sözlerinin devamında, “Şemsiyeyi daha da yükseltmemiz lazım. Hiçbir arkadaşımız yeni kurulacak partilerle ilgili yorum yapmasın. Bırakın kendi haline, sizin işiniz o değil. Bizim dışımızda gerçekleşen bir siyasi atraksiyon ve proje. Bütün partililerimiz aynı düşüncede olmalı. Sevecen, örnek olmalı, yolda sigara içmemeli. Herkese yaklaşıp, herkesin gönlünü almanız gerekir. Burada kazanan arkadaşımızın hangisi olursa olsun hepimizin başkanı olduğunu ilan ediyorum” ifadelerinde bulundu.