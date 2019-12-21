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'Gebze il olacak'

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze’de düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada Gebze’nin il olma isteğini bir kez daha gündeme getirdi
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Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler konuşmasında şu ifadelere  yer verdi: “Gebze’nin Türkiye’de etki alanı çok büyük. Gebze büyükşehir statüsünde il olacaksa bugünden itibaren tüm hazırlıkların yapılması gerek. Gebze’de akıllı şehirler çözüm laboratuvarı var. Türkiye her ne kadar bir ürünün pazar yeri de olsa, Gebze bir ürünün üretim yeri. Biz birlikte olursak çok şeyleri başarabiliriz. Gebze’nin büyükşehir statüsünde il olmasının önüne hiçbir şey geçemeyecek. Türkiye’nin çoğu ilinde Gebze’de olduğu kadar mühendis yok”

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