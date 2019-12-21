İzmit kongresinde gerginlik çıktı!

CHP İzmit’te 5. Olağan Kongresi ‘nde Kadıköy Mahalle Temsilcisi Hüsrev Bilgili, kongre boyunca gelen katılımcılara gösterilen sunumda sadece İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın fotoğrafları yer almasına tepki göstererek konuyu divan kuruluna söyledi. Divan kurulunda tartışma yaşanırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar aşağı inmesini isteyince Bilgili Akar’a yönelik olarak ‘Yanlış yapıyorsunuz vekilim’ dedi.
Kongre boyunca Çakar’ın icraatlarını gösteren slaytlar kaldırılarak yerine Türk Bayrağı slaytı konuldu. Bilgili ise partililerce salondan çıkarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz