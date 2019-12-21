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İzmit kongresinde gerginlik çıktı!

İzmit 5. Olağan Kongresi’nde kongre boyunca mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın fotoğrafları ve icraatlarının gösterildiği slayta Kadıköy Mahalle Temsilcisi Hüsrev Bilgili tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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CHP İzmit’te 5. Olağan Kongresi ‘nde Kadıköy Mahalle Temsilcisi Hüsrev Bilgili, kongre boyunca gelen katılımcılara gösterilen sunumda sadece İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın fotoğrafları yer almasına tepki göstererek konuyu divan kuruluna söyledi. Divan kurulunda tartışma yaşanırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar aşağı inmesini isteyince Bilgili Akar’a yönelik olarak ‘Yanlış yapıyorsunuz vekilim’ dedi.

Kongre boyunca Çakar’ın icraatlarını gösteren slaytlar kaldırılarak yerine Türk Bayrağı slaytı konuldu. Bilgili ise partililerce salondan çıkarıldı.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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