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En güzel kuşlar bu fuarda

24. kez düzenlenen Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması dün sona erdi. Yarışmada derece alan kuşların tanıtımı ve satışıiçin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde iki gün sürecek etkinlik düzenlendi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Etkinlikle ilgili bilgi veren Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak; “Federasyonolarak Türkiye’de beş tane yarışma yapmaktayız. Dün de 24. Türkiye Şampiyonası’nı yaptık. Yarışmada derece alan kuşlarımız da şu an burada, bu etkinlikte amacımız kuşlarımızı ziyaretçilerimizle buluşturmak. Bu etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın her tür desteği sundu bizlere. Her yıl da bir tane yarışma yapılıyor fuarımızda. Bu yardımları için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu an fuar alanımızda da 10 bine yakın kuş var fuarımızda. Pozutüy kanarya dediğimiz 250 çeşit kanarya, bunun dışında pinç dediğimiz kuşlar, muhabbet kuşu ve 18 çeşit de papağan bulunmaktadır. Burada kuş satışı dışında kuşlar için yem, su kapları ve kafeslerin de satışını yapıyoruz. Fuarımız yarın sona erecek. Tüm kuş sever vatandaşlarımızı iki gün sürecek olan fuarımıza bekliyoruz” dedi.

“10 BİN CİVARI KUŞ VAR”

Etkinlikte stant açan dünya şampiyonu kuş üreticisi Salih Karacan; “Değirmendere’de kuşlarla ilgili üretim yerim var. Kuş üreticiliği 20 yıldır aşkla yaptığım bir iş. Şu anda da kendi işimizi burada yapmak heyecan veriyor. Hayvanseverlerebilgi vermek, satış yapmak bizim için çok güzel bir duygu. Yaşamımın büyük bölümü kuşlarla geçiyor. 2018’de İtalya’da CressPret Düz Yeşil dünya şampiyonu oldum. Yetiştirici ve yarıştırıcıyız masraflı ve zahmeti büyük bir iştir bu, sevmeden yapılmaz. 10 bin civarı kuş var burada. 250 ırk da kanarya çeşidi var. Hepsi farklı özelliklere sahip. Papağan, keklik, bıldırcın, kumru, muhabbet kuşları şu an fuarımızda bulunanlardan. Görmek satın almak isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Bugün 13:40 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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