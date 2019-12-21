Hürriyet: Büyükşehir'i ya alacağız, ya alacağız

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği 5.Olağan ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yöneticisi Gökhan Ercanilçe başkanlığı için yarışıyor. Kongre öncesi Dolphin çevresine asılan pankartlar dikkat çekti. Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı.

YOĞUN KATILIM

Kongreye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Bekir Yurdagül, Hurşit Güneş, SHP İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve Mehmet Ümit Küçükkaya, Kocaeli Barosu eski Başkanları Sertif Gökçe ve Tamer Solakoğlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, eski meclis üyeleri ve eski yöneticileri, ilçe başkanları, delegeler ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“BİZ HEP BERABERİZ”

Kongreye ilk gelen mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar oldu. Partililerin sıcak karşıladığı Çakar, herkesin elini tek tek sıkmasının ardından gelenleri kapıda karşıladı. Kongreye Çakar’ın ardından eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi. Daha sonra Gökhan Ercan gelerek herkesin elin sıktı. Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kongreye geldi. Salona delegeler gelmeye başlarken, 418 delege, adaylar için oy kullanacak.

“BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ”

5. Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığı’nı İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Hakan Çakar, “El ele kol kola kardeşçe bu kongreyi gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Partimizin ülkemizde ciddi bir iktidar rüzgarı estirdiği bugünlerde genel başkanımızın yanında olmaktan büyük onur duyuyoruz. Partimizin tüm emektarları ve genç arkadaşlarımız ile birlikte iktidara yürüyoruz. Bu bilinç ve anlayışla her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İKTİDAR ÇIKARMALIYIZ”

Çakar’ın ardından konuşan İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “İkinci kez İzmit ilçe kongresine divan başkanı seçildiğim için çok mutluyum. Önceki kongrede gerçekten coşkulu geçmişti. Bu kongremizin de öyle geçeceğine inanıyorum. İktidarın geçtiğimiz seçimlerde hangi durumlara düştüğünü gördük. Kendi iç kavgaları ile parçalanıyorlar. Bizim onların kendi iç kavgalarından medet ummak gibi bir durumumuz yoktur. Biz kendimize güvenerek bu kongrelerden iktidar çıkarmalıyız” diye konuştu. Öğüt’ün konuşmasının ardından divan belirlendi. Divan kurulunun belirlenmesinin ardından ise saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu.

“İZMİT BELEDİYESİ’Nİ GERİ ALDI”

Kongrede ilk önce faaliyet raporu okundu. Raporda İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın başladığı dönemden bugüne yaptığı faaliyetlerden bahsedildi. Dilek ve temenniler bölümünde kimse konuşma yapmak istemedi. Eski Milletvekili Bekir Yurdagül yaptığı konuşmada “2 yıl ne çabuk geçti. 15 yıldır alamadığımız İzmit Belediyesi’ni geri aldık. 31 Mart seçimlerinde CHP çok büyük başarı elde etti. İzmit’e özel bir parantez açmak gerekiyor. İzmit’te gerçekten adayın belirlenmesinden başlayan süreçte çalışmalarla beraber herkesin büyük katkısıyla AK Parti ve MHP dışında tüm demokrasi güçlerinin verdiği katkıyla İzmit Belediyesi’ni geri aldı. İzmit İlçe Örgütü’nün özel çabalarını yok saymamak gerekiyor. Hakan Çakar başta olmak üzere yöneticilerimizi kutluyorum” dedi.

“ AKP VE MHP DIŞINDAKİLER CHP İÇİN OY KULLANDI”

Yurdagül sözlerinin devamında, “Güçlü örgütlere ihtiyacı var CHP’nin. Etkin, saygın, sözü dinlenen, sokakta halkla buluşabilen örgüt yapılarına ihtiyacı var. Genel merkez için de aynı şey geçerli. Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek örgütü nasıl yapabiliriz bunu konuşmamız gerekiyor. Pazarlıklardan uzak, halkı kucaklayabilecek ve parti içi demokratik süreci işletebilecek örgütleri yaşama geçirebilirsek bundan Türkiye, demokratik kazancımız olur ve iktidara giden süreci tamamlamış oluruz. Aldığımız belediyeler CHP’nin iktidarını belirleyecek. Hata yapma lüksümüz yok. İYİ Parti’yle ittifak yaptık, o ittifak sürecinin getirdiği olumlulukları yönetim sürecinde de göstermek zorundayız. Biz sadece İYİ Parti’nin değil, AK Parti ve MHP’nin dışındaki tüm demokratik güçler CHP’nin kazanması için oy kullandı. Birilerini ötekileştirme gibi bir hakkımız yok” ifadelerinde bulundu.

“HALKIMIZ BİZDEN İKTİDAR BEKLİYOR”

CHP İl Başkan Adayı Bozkurt Uslu, “Kongremizden çıkacak olan sonucun önümüzdeki döneme faydalı olmasını diliyorum. Çok önemli bir sürece girdik. AKP iktidarının yıllardır süren ülkemizi tükettiği dönemin sonuna geldik. Halkımız bizden iktidar bekliyor. Birlikte olmalı ve herkesi kucaklayan bir yapıda olmalıyız. Bunu sağlayacak örgütlere ihtiyacımız var” dedi.

“KAZANAN NE HAKAN NE DE GÖKHAN OLACAK”

Uslu’nun ardından konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “5 yıldan beri il başkanlığı yapıyorum. Son dönemde birlikte çalıştığım Küçükkaya ile başlayan Çakar’la devam eden ve yöneticilerle birlikte teşekkürlerimi ve taktirlerimi sunuyorum. Bugün burada 2 tane arkadaşım, kardeşim yarışıyor. Ben iki arkadaşıma da başarılar diliyorum. Burada kazanan ne Hakan ne de Gökhan olacak. Burada kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ben çok seçime girdim, çok seçim kaybettim. Hiçbir arkadaşa bana oy vermedi diye ayırmadım, aksine daha çok yanında oldum. Herkes kucaklayıcı ve oy vermiş gibi teşekkür ederek dolaşmalı.

“YOLDA SİGARA İÇMEMELİ”

Sarıbay sözlerinin devamında, “Şemsiyeyi daha da yükseltmemiz lazım. Hiçbir arkadaşımız yeni kurulacak partilerle ilgili yorum yapmasın. Bırakın kendi haline, sizin işiniz o değil. Bizim dışımızda gerçekleşen bir siyasi atraksiyon ve proje. Bütün partililerimiz aynı düşüncede olmalı. Sevecen, örnek olmalı, yolda sigara içmemeli. Herkese yaklaşıp, herkesin gönlünü almanız gerekir. Burada kazanan arkadaşımızın hangisi olursa olsun hepimizin başkanı olduğunu ilan ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“İÇİMİZDE BİR UMUT VAR”

Sarıbay’ın ardından konuşan eski Milletvekili Hurşit Güneş, “Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyorum. İzmit Belediyesi’ne ait bir salonda kongre yapıyoruz. Diğer mutlu olayım, ülke kötü durumda olmasına rağmen son seçimlerden bu yana içimizde bir umut var. Türkiye kötü durumda. Öyle bir durum ki 2023’te iktidara geldiğimizde bile düzeltmesi zor durumlar var. Ülkede ahlak çökmüş durumda. Ben bu partide çok sayıda görevde bulundum. Ben her zaman CHP’li olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“KOCAELİ’DE KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ”

“Bu seçimlerde kısmi başarılar elde ettik” diyen Güneş, “Biz İzmit’te bir belediye kazandık. Burada belediyeyi birkaç nedenle kazandık. İttifak, örgütün tüm kanatlarının canla başla çalışması, adayımızın çok iyi çalışması kazanmamızda etkili oldu. Her kongrede söylediğim gibi Kocaeli’de belediye kazanmak çok önemli. Çünkü burası bir emek kentidir. Varlıklı kesimden oy alıp yoksul kesimden oy alamıyorsak bir şeyler yapmalıyız. Bunu yapacağımız şehirlerden birisi de Kocaeli’dir, İzmit’tir” ifadelerini kullandı.

“KONGRELERİMİZİ DAHA BÜYÜK SALONLARDA YAPALIM”

Güneş sözlerinin devamında, “Burada önemli bir sorumluluğumuz var. Şuan bir tane belediyemiz var. Daha fazla olabilirdi ama olmadı. Bu sayıyı 7, 8’e çıkarabilirsek daha iyi olur. Darıca’da, Çayırova’da yaşayan bir insan İzmit Belediyesi iyi işler yapıyor diyebilmelidir. Burada kişilerin önemi yoktur. Bu Fatma olur, Ayşe olur. Biz o kişilerin yanlışı varsa dile getirmeli, başarılı işlerinde yanında durmalıyız. Bu seçimlerde ülkemizde büyükşehirleri aldık. Aynı şekilde diğer şehirlerdeki insanlar da buralardaki icraatları görebilmelidir. Kongrelerimizi, toplantılarımızı daha büyük salonlarda yapalım. ” diye konuştu.

“SADECE PARTİ İÇİ MESELELERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEK DEĞİL”

Eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım kongrede yaptığı konuşmada, “Hiçbir başarı tesadüfi değildir.İzmit Belediye Başkanlığı da başarıdır. Bizim yani yeni ve genç kuşağın canlanması ile bir hedef koyulması gerekiyor. Başarı, bu şekilde gelmesi gerekiyor. Siyaset yapmak, ilçe örgütünde, il örgütünde görev almak sadece parti meselelerini konuşmak, onları dile getirmek, onlara çözüm üretmek değil siyaset yapmak aynı zamanda siyaset yaptığın kentin sorumlarına, sivil toplum örgütleriyle beraber çözüm üretmektir. Yaşadığın kentte sivil toplum örgütleriyle beraber, ülkenin sorunların çözüm üretmektir. Sadece parti içi meselelerine çözüm üretmek değildir” dedi.

“BÜTÜN BELEDİYELER KAYBEDİLMİŞ”

Yıldırım sözlerinin devamında, “Genç arkadaşlarımız son 15 senedir siyaset anlayışını bu şekilde geliştirdiler. Bu kentin sorunlarına çok önemli projeler üretildi. O süreç, partimizi 31 Mart seçimlerine taşıdı. Başarıyı bu şekilde hedeflemeliyiz. Genç kuşak arkadaşlarımızın birinci derece başarı hedefi öncelikle yönetimlerde gençleri ve kadınları egemen kılmaktır. Bir diğeri gençlerin ve kadınlarımızın daha fazla partimizi temsil etmesi. Üçüncüsü bu arkadaşlarımızla beraber CHP’yi hem kentte hem de ülkede iktidar yapmak. 2004 yılında ilçe başkanı olduğumda bütün kademe düşmüş, bütün mevziler terk edilmiş yani İzmit Büyükşehir Belediyesi kaybedilmiş. Merkez ilçe sınırları içerisinde olan bütün belediyeler kaybedilmiş. İlçe örgütümüz seçime 2 ay kala istifa etmiş. Öyle bir süreçte genç arkadaşlarımızla tümeni büyük olan arkadaşlarımızla hedef koyduk” ifadelerinde bulundu.

“YENİ HEDEFLER ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYOR”

Hedeflerinden bahseden Yıldırım, “2005 yılında görevinden alınan Selman Yıldırım’ın 2012’de tekrar ilçe başkanı seçilmesi. Bu hedefin diğer sonucu da benden sonraki arkadaşın ilçe başkanı ve milletvekili adayı olması. Diğer sonuç ise 2014 seçimlerinde 7 tane genç arkadaşımızın belediye meclis üyesi olması. Bu hedefin bir diğer sonucu 2005 ve 2019 yılında genç kadın arkadaşımızın önce milletvekili sonra da belediye başkanı olmasıdır. Bu bir hedeftir. Biz bu kenti gençlerle ve kadınlarla yöneteceğimizin hedefini koyarsak sonuçlara çok rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Yeni hedeflerle ortaya çıkması gerekiyor” dedi.

SLAYT TARTIŞMASI YAŞANDI

Yıldırım’ın konuşması sırasında Kadıköy Mahalle Temsilcisi Hüsrev Bilgili, kongre boyunca gelen katılımcılara gösterilen sunumda sadece İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın fotoğrafları yer almasına tepki göstererek konuyu divan kuruluna söyledi. Divan kurulunda tartışma yaşanırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar aşağı inmesini isteyince Bilgili Akar’a yönelik olarak ‘Yanlış yapıyorsunuz vekilim’ dedi. Kongre boyunca Çakar’ın icraatlarını gösteren slaytlar kaldırılarak yerine Türk Bayrağı slaytı konuldu. Bilgili ise partililerce salondan çıkarıldı.

“KOCAELİ KARŞILIĞINI ALAMADI”

Tartışma sonrası konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “17 yıl boyunca Kocaeli’ye ne yaptılar. Sadece yerel yönetimler değil kamu yatırımlarına da bir bakın. Düşündüğüm zaman benim aklıma gelmiyor ama sattıkları aklıma geliyor. İsmet Paşa Stadı vardı, tarihimiz açısından çok önemliydi adı da İsmet Paşa idi sattılar. Gebze’de askeri alan vardı sattılar, Darıca’da vardı sattılar. Bir otoban geçti, onun da bize faydası yok. Köprü yaptılar, yap-işlet-devret modeliyle Türkiye’yi batırdılar. AK Parti dediler, çok fazla oy aldılar. Çok yüksek oy verdi Kocaeli ama hizmetin karşılığını alamadı. Halk oy verdikçe onlar sırtını halka döndüler. O kadar çok döndüler ki AK Parti diyerek kurulan, kurucu idareyi de kenara iteklediler. Yani her şeyi tek adama teslim ettiler” dedi.

“BARAJI OLAN TEK BELEDİYE KOCAELİ”

Yuvacık Barajı polemiğinden bahseden Tarhan, “Biz genelde değiliz ama yerelde iktidarız. Çünkü halk gördü. Tek adam rejimini getirdiği nokta halkı uyandırdı. Bizler mecliste büyük bir mücadele veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partidir ve her zaman seçime hazırdır. Belediye başkanlarının Kocaeli’ye yaptıklarını eleştiriyoruz, hesap sorduğumuz zaman inanılmaz saldırılar geliyor bize. Hiçbir şey demiyoruz, sadece hesap soruyoruz. Golf aracı alıyorlar, matbaa işini daha önceki danışmanlık yapana havale ediyorlar. Bu kadar kriz, işsizlik var. Kocaeli’de başka matbaa işi yapan yok mu? Onlar Yuvacık diyor. Mecliste hesap soruyoruz Yuvacık. Başka bir şey ezberlememişler, papağan gibi. Yuvacık olmasa o belediyenin bütçesi bu rakamları bulur muydu? Türkiye’de barajı olan tek belediye Kocaeli. AK Parti’nin ismi artık ‘Tayyip aldı kaçtı’ Partisi” ifadelerinde bulundu.

“CANIMIZ ÇOK YANDI”

Tarhan son olarak, “Bu yerel seçimlerin özveride bulunarak, söz konusu vatan, millet, bayrak, demokrasi olunca ikisi de bir araya geldi: birisi Meral Akşener diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Yerel seçime Millet İttifakı’yla hazırlandık. HDP seçmeni de gelince yerelde bayrağı diktik. Bu sorumlulukla yerel seçime hazırlanacağız. Çok çalışmalıyız. İzmit’te yerelde iktidarız. O sorumluluk bilincinde söz delegelerde. Ne olur Sefa Sirmen’in üzerinden siyaset yapanlara fırsat vermeyin. Ne olur Hikmet Erenkaya üzerinden siyaset yapanlara izin vermeyin. Ne olur önceki abilerimizin üzerinden siyaset yapanlara fırsat vermeyin. Kendi iradenizle karar verin. Çünkü CHP’nin delegesisiniz. Çünkü canımız çok yandı. Abilerimiz üzerinden çok siyaset yapıldı” dedi.

"BÜYÜKŞEHİR'İ YA ALACAĞIZ, YA ALACAĞIZ"

Tarhan’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “O belsa’ya ya gireceğiz, ya gireceğiz dedik milletin bayrağını dikececeğiz dedik. Dikdik mi? Evet. Bu milletimize sözümüz Kocaeli büyükşehri almak olacak. 4 yıl sonra Kocaeli Büyükşehri ya alacağız, ya alacağız. İzmit hepimizle gurur duyuyor, ileride Kocaeli bizimle gurur duyacak. Her zaman iyi yüzümüz ön planda olacak. Yetimin ahkkını yemeyen ve yedirmeyen anlayışla Kocaeli’de bu bayrağı dikeceğiz. Çok fazla zamanımız yok. 4 yıl sonra yine kol kola bunu başaracağız”

Özgün Erbulan

FOTOKOD:

SAMİMİYET: Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi.

HÜRRİYET: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İl Yöneticisi Gökhan Ercan

ERCAN: İl Yöneticisi Gökhan Ercan

ÇAKAR: İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar

ERENKAYA: Eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi.

DELEGE: Delegeler sabah gelerek kartlarını stanttan aldı.

BAŞKANLAR: Adaylar, eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkayave İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt

KATILIM: Partililerden katılım yoğun oldu.

GENEL: Partililer salonda yerini aldı.

DİVAN: 5. Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığı’nı İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yaptı. Divanda Osman İlhan Cebeci, Sefa Sözer, Serbay Gürbüz de yer aldı.

ÖĞÜT: 5. Olağan Kongresi’nin Divan Başkanlığı’nı İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt yaptı.

YURDAGÜL: Eski Milletvekili Bekir Yurdagül, “2 yıl ne çabuk geçti. 15 yıldır alamadığımız İzmit Belediyesi’ni geri aldık” dedi.

BOZKURT USLU: CHP İl Başkan Adayı Bozkurt Uslu, “Kongremizden çıkacak olan sonucun önümüzdeki döneme faydalı olmasını diliyorum” dedi.

SARIBAY: İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “5 yıldan beri il başkanlığı yapıyorum. Son dönemde birlikte çalıştığım Küçükkaya ile başlayan Çakar’la devam eden ve yöneticilerle birlikte teşekkürlerimi ve taktirlerimi sunuyorum” dedi.

GÜNEŞ:Eski Milletvekili Hurşit Güneş, “Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyorum. İzmit Belediyesi’ne ait bir salonda kongre yapıyoruz. Diğer mutlu olayım, ülke kötü durumda olmasına rağmen son seçimlerden bu yana içimizde bir umut var” ifadelerinde bulundu.

YILDIRIM: Eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, “

TARTIŞMA:

TARHAN: Yuvacık Barajı polemiğinden bahseden Tarhan, “Biz genelde değiliz ama yerelde iktidarız. Çünkü halk gördü” dedi.

HÜRRİYET: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “O belsa’ya ya gireceğiz, ya gireceğiz dedik milletin bayrağını dikececeğiz dedik. Dikdik mi? Evet. Bu milletimize sözümüz” dedi.