CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği 5.Olağan ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yöneticisi Gökhan Ercanilçe başkanlığı için yarışıyor. Kongre öncesi Dolphin çevresine asılan pankartlar dikkat çekti. Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı.

YOĞUN KATILIM

Kongreye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Bekir Yurdagül, Hurşit Güneş, SHP İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve Mehmet Ümit Küçükkaya, Kocaeli Barosu eski Başkanları Sertif Gökçe ve Tamer Solakoğlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, eski meclis üyeleri ve eski yöneticileri, ilçe başkanları, delegeler ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“BİZ HEP BERABERİZ”

Kongreye ilk gelen mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar oldu. Partililerin sıcak karşıladığı Çakar, herkesin elini tek tek sıkmasının ardından gelenleri kapıda karşıladı. Kongreye Çakar’ın ardından eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi. Daha sonra Gökhan Ercan gelerek herkesin elin sıktı. Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kongreye geldi. Salona delegeler gelmeye başlarken, 418 delege, adaylar için oy kullanacak.

“BANA BURADA EKSİKLİK YAŞATMADINIZ”

İzmit İlçe Başkanlığı’na aday olan Gökhan Ercan yaptığı konuşmada, “Müthiş bir heyecan yaşıyorum ama bu heyecan yıllardır mücadele ettiğim abilerimin, ablalarımın karşısına Ankara’dan gelip pişmaniyesini yiyip, suyunu içen buradan ayrılamayan gelip de gidemeyen CHP’ye katılan bir kardeşiniz olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Geldiğim günden beri bir Ankaralı muhabbeti almış başını gidiyor. Ankara’nın bebesiydik İzmit çocuğu olduk. Ailem diyorum evet bu kentte annem yok, babam yok, kardeşlerim değil ama ben biliyorum ki 20 senedir bana öyle bir sahip çıktınız, öyle bir noktaya getirdiğiniz ki ne anne baba ne de akraba eksikliğini bana burada yaşatmadınız” dedi.

“BAŞLANGIÇTIR”

Kongre hakkında konuşan Ercan, “Bu kongre bizim için çok kıymetli. Bu kongre kazananın ya da kaybedeceğinin olacağı bir kongre. Bu kongre iyinin ve daha iyinin ortaya çıkacağı kongre. Sefa Sirmenleri, Hikmet Erenkaya’yı gördük ama sonlarına yetiştik yaş gerekçesiyle. Bugün 15 yıl sonra çok önemli olan, toplumda, partide kadınlarımız çok önemli olduğu bir noktada sayın belediye başkanımızla birlikte CHP’nin iktidarını kurduk. 15 senedir iktidarın Türkiye’de, Kocaeli’de ve İzmit’te yaratmış olduğu baskıcı, yozlaştırıcı bu kötü gidişat bu iktidarda biraz nefes almamızı sağlayacaktır. Bu tabi ki bir zaferdir, büyük bir kazanımdır ama bir başlangıçtır. Çünkü 5 sene sonra bir seçim daha var. Bizler bu iktidarı kaybetmemiz gerekiyor. Örgütlü yapımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“ÜYEYİ DAHA ÇOK DİNLEMEMİZ GEREKİYOR”

Üyelerin aktifliği konusunda konuşan Ercan, “Bizler iddia ortaya koyuyoruz. Bazı eksiklikleri gördüğümüzden dolayı aday olup, projeler sunuyoruz. Bu süreç içerisinde bütün delege arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim en büyük projemiz partinin genelde iktidarını sağlamaktır. Bizler belediye başkanlığına aday olmuyoruz. Nasıl taşıyacağız? Kocaeli İzmit özelinde 8 bin tane üyemiz var. Hepsini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Senkronize bir örgüt kurmamız gerekiyor. Üyelerimizin parti içerisinde daha katılımcı bir hale getirmemiz, bunu yapmamız için de üyeyi daha çok dinlememiz gerekiyor. Bir seçime gidiyoruz. Mahalle temsilcilerimiz sandık görevi yazmakta çok sıkıntı yaşıyor. Mahcup olmamak için en yakınlarını mahalle temsilcilerini yazıyorlar. Bizim bunları yapmamamız, mahalle temsilcilerimizi rahatlatmamız lazım” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANINDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMAYACAK”

“Gereken cevabı önce vermemiz gerekiyor” diyen Ercan, “Belediye başkanımızı siyaset sahnesinde daha da öne çıkartacağız. Belediye başkanımızı belediyede partizancılık yapmakla, insanları işten çıkarmakla suçluyorlar. Çalışmayan, işe gelmeyen muhtar hakkında gerekli işlemi yaptığında sarı sendika kendiliğince açıklama yaptılar. Onlar iktidarda olsaydı bizi oraya polisler yaklaştırmazdı bile. Sarı sendikanın karşısına üyelerimiz ile birlikte giderek belediye başkanımızı güçlendirmekten bahsediyorum. Benim ilçe başkanım, genelde iktidar yerelde muhalefet olan parti bir şey dediği zamanbelediye başkanından sonra açıklama yapmayacak. Bizler siyaset kurumu olarak gereken cevabı önce vermemiz gerekiyor. Güçlü örgüt buradan geliyor. Kimsenin adamı olmayacağız. Bireyler olarak siyaset yapacağız” şeklinde konuştu.