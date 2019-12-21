Hakan Çakar: AK Parti’yi mağlup etmemizin haklı gurunu yaşıyoruz

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği 5.Olağan ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İl Yöneticisi Gökhan Ercanilçe başkanlığı için yarışıyor. Kongre öncesi Dolphin çevresine asılan pankartlar dikkat çekti. Hakan Çakar’ın pankartında ‘Gülümseyen İzmit Gülümseyen Başkan’ ifadeleri yer alırken Gökhan Ercan’ın pankartında ise ‘Gençliğe heyecan Gökhan Ercan’ ifadeleri yer aldı.

YOĞUN KATILIM

Kongreye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Bekir Yurdagül, Hurşit Güneş, SHP İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım ve Mehmet Ümit Küçükkaya, Kocaeli Barosu eski Başkanları Sertif Gökçe ve Tamer Solakoğlu, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, eski meclis üyeleri ve eski yöneticileri, ilçe başkanları, delegeler ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“BİZ HEP BERABERİZ”

Kongreye ilk gelen mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar oldu. Partililerin sıcak karşıladığı Çakar, herkesin elini tek tek sıkmasının ardından gelenleri kapıda karşıladı. Kongreye Çakar’ın ardından eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hikmet Erenkaya gelerek Çakar’a başarılar diledi. Daha sonra Gökhan Ercan gelerek herkesin elin sıktı. Adaylar birlikte fotoğraf çektirirken Çakar, “Biz hep beraberiz” dedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kongreye geldi. Salona delegeler gelmeye başlarken, 418 delege, adaylar için oy kullanacak.

İLK MEŞALEYİ İZMİT'TEN YAKACAĞIZ

CHP İzmit adayı ve Mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Değerli devrimci, laik, cumhuriyetçi dava arkadaşlarım yarından itibaren 1 dakika kaybetmeksizin iktidar yürüyüşümüzün ilk meşalesini İzmit’ten yakacağız. Her an seçim olacakmış gibi hazırlığını yapan, mahalle mahalle, kapı kapıçalışmalarını sürdüren bir başkan olmaya devam edeceğim. 31 Mart’ta İzmitimiz başta olmak üzere CHP iktidarını genele taşımak, bu bayrağı bir adım ileri taşımak, sevgi dilini hakim kılmak için gençlerimizin heyecanı, kadınlarımızın emeği, parti büyüklerimizin tecrübeleriyle bu yola çıkıyoruz. Amacımız CHP’yi yerelde ve genelde iktidar yapmaktır” dedi.

“HAKAN ÇAKAR NE YAPTI?”

“Hakan Çakar ne yaptı?” diyen Çakar, “Kimseyi ötekileştirmeyen, derdini, sıkıntısını dinleyen, çözüm üreten bir başkan olmaya devam edeceğim. Partimizde kadınların emeği, gençlerin enerjisi ve mücadelesi karşılığını bulacaktır. Kavga, çekişme, bireysel hırs değil iktidar istiyor. Hep beraber yola çıkıyoruz. Ben hazırım. Sizler de bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Göreve geldiğimiz andan bu yana kimseyle didişmedik, parti içi mücadele değil, iktidar mücadelesini tercih ettik. Partilimiz olsun, olmasın herkese bir şekilde dokunmaya gayret gösterdik. Yeni üye kayıtlarımıza önem verdik. Bunları arttırarak devam ediyoruz. Hakan Çakar ne yaptı? Hakan Çakar değil, sayın belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve bütün arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir çalışma içerisinde İzmit Belediyesi’ni kazandık” ifadelerinde bulundu.

“SIRTIMDAKİ TER KURUMAYACAKTIR”

Çakar sözlerinin devamında, “Kötü yönetilen bir İzmit vardı önümüzde. Oylarımıza sahip çıktık. Zafer bizimdi yani en çok inananlarındı. Benim dünya görüşüm partililerimiz, rakiplerimiz değil yönetimsel farklılığımızın olduğu dostlarımızdı. Bugün Gökhan kardeşim ve ekibiyle yarışacak olsak da yarın partimizin iktidar yürüyüşünde kol kola olacağız. Suni gündemlerle İzmit belediyesi önüne engel koymakla ustalaşmış bir AK Parti’yi mağlup etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir belediyesini kazandırana kadar sırtımdaki ter kurumayacaktır. İzmit örgütü emektardır, vefalıdır, iskankardır, devrimcidir. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu bir bayrak yarışıdır” ifadelerinin ardından Gökhan Ercan ile fotoğraf çekildi.