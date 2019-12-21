İşçilerin birlikte hareket etmedikçe asgari ücretin insanca yaşama seviyesine ulaşmayacağını ifade eden Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan; “Gelirin asgari ücreti aşan kısmının vergi diliminin yüzde 10’da sabitlenmesi için ve asgari ücretin insanca yaşayacak seviyeye getirilmesi için bu imza kampanyasını başlattık. Partimiz bünyesinde Derince, İzmit, Gebze, Darıca olmak üzere dört ayrı yerde bu kampanyamız şu an devam ediyor. Kampanyamız asgari ücret belirlenene kadar devam edecek. Bu stantta aldığımız imzaları da Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne göndereceğiz. Kampanyamızda insanların aşırı derecede öfkeli olduğunu birebir görüyoruz. Yani artık insanlar bıkmış. Bunun nedeni de doğrudan ekonomik sıkıntıdır. İşçilerin maaşının düşük olması ve vergi adaletsizliği olması insanları isyan ettiriyor. Çalışan insanlar patronundan daha çok vergi ödüyor bu ülkede. Adalet mi bu? Biz bir rakam belirtmedik. Asgari ücret için açlık sınırı 2 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 800 TL olarak açıklandı. Yani bu rakamlara bakarak asgari ücrete, 3 bin TL veya altında teklif yapmak çok anlamsız. Bu yüzden de biz rakam vermiyoruz. Bu rakamın yükseltilmesinin de tek bir yolu var oda işçilerin birlikte hareket etmesidir” dedi.
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Emek Partisi asgari ücret için imza kampanyası başlattı
Emek Partisi il yöneticileri İzmit Belediye İşhanı önünde stant açarak asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve yükseltilmesi için bildiri dağıtarak, imza kampanyası başlattı. İl yöneticileri etkinlikte yoldan geçen vatandaşlara bildiri de dağıttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz