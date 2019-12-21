CHP İzmit’te adayların yönetimleri belli oldu

CHP İzmit İlçe Kongresi bugün Hakan Çakar ve Gökhan Ercan’ın yarışına sahne oluyor. İki adayın yönetim ve il delege listeleri belli oldu

GÖKHAN ERCAN YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELESİ ADAYLARI

Mehmet Nazım Gençtürk

Engin Akbulut

İlyas Ataç

Umur Bakkal

Aslıhan Başkal

Hüsrev Bilgili

Ali Osman Ekşi

Aysun Hacıoğlu

Ali Sarı

Hande Sarıgülle

Gülcan Sertel

Ayşegül Göloğlu Şirin

Vedat Özdenizer

Özcan Özer

İlker Ulusoy

Ercan Umutlu

İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI

Yasemin Sağlık

İlhan Ağca

Alper Akbalık

Bülent Aksu

Ekin Akyollu

Ersin Albayrak

Pınar Albeni

Rıtvan Alkan

SüleymenAltunışık

Emre Andız

Caner Arduç

Harun Arıcan

Ercan Aslan

Ahmet Sefa Aşkın

Aysun Ataman

Melike Ateş

Murat Mustafa Satı

Umur Bakkal

Mustafa Arda Başaran

Efecan Beyhan

Aslıhan Biçimli

Osman Boz

Erdal Bozkurt

BirmayBurhaoğlu

Davut Cömert

Umut Ceylan

Temel Çağlayan

Erkan Çakar

Nazmi Çalış

Hasan Çelik

Jale Çetin

Ufuk Çelik

Sadun Çetin

Necdet Çetinak

Bedri Çiftçi

Temel Çubukçu

Burçin Bahar Dadak

Zeynep Dağlaroğlu

Güneş Yaşar

Cemal Derya

Mehmet Nazım Gençtürk

Süleyman Dinç

Mustafa Doğan

Yonca Dolanbey

Berkay Yıldızlı Dorukhan

Bayram Durmuş

Kamil Duymuş

Nilgün Düzen

Yağmur Ediş

Bakiye Ekit

Gökhan Ercan

Sinem Erdem

Fahrettin Eren

Şeyda Nur Erinç

Osman Ertan

Sena Ertaş

Enver Eyüpoğlu

Keramettin Gençtürk

Yasemin Göçlü

Cengizhan Göğdemir

Birgül Gök

Hamiyet Göksu

Hüseyin Güçlükaş

Alettin Gül

Emre Gümüş

Mehdi Kaan Günan

Güven Günaydın

Sultan Güngördü

Murat Güven

Dilşat Hasret Haczeyni

Ömer Hazer

Ayhan İlhan

Lütfü Uğur İnan

Hüseyin İnceoğlu

Ahmet Demir

Tahir Kaçan

Gökhan Kahya

MühipKanko

Fatma Kaplan Hürriyet

Gülsen Kavas

Ahmet Kavurmacıoğlu

Sinem Alçınkaya

İlhan Keleş

Gökhan Keser

Ünal Kesgin

Selin Keskin

Ali Kamer Kılıçdaroğlu

İhsan Kızıltan

Kıymet Kocacık

Saffet Koşar

Sevgi Koyun

Meliha Kösemen

Servet Kulaksız

Bekir Kurt

Selahattin Kurtuluş

Yalçın Kuşkan

Ali Kuzu

Recep Küçük

Mehmet Ümit Küçükkaya

Hülya Küsmez

Ahmet Mirzaoğlu

Şuayip Muti

Hakan Nalbantoğlu

Buse Namlıoğlu

Ruhan Odabaş

Osman Olgun

Sevim Ötkün

Meral Özaydın

Ceezgin Özcan

Kenan Özdemir

Kerem Özmen

Eylem Yapıcı

Melisa Saraç

Oğuz Saraç

Meltem Sarı

Hande Sarıgülle

Mihtiye Satıcı

Esra Serim Çalım

Erdoğan Sevencan

Mehmet Solakoğlu

Hikmet Soylu

Raife Şahin

Esra Saliş

Adnan Şen

Hüseyin Şimşek

Fehmi Timur

Nesrin Toker

Şenay Topuz

EhlinazTorun Kayabaşı

Zihni Tosun

İbrahim Turgut

Güler Türkdoğan

Orhan Ulu

Ercan Umutlu

Adnan Uzun

Hacı Ahmet Uzun

Damla Vuranok

Eşref Yağcı

Nazhanım Yazar

Cumhur Yazıcı

Erol Yıldırıcı

Selman Yıldırım

Erfin Akbaş

Didem Erdem

İsmail Yılmaz

Mustafa Yüce

Sabriye Yüksel

Ali Zorlu

Günay Zoyteymur

ERKAN (HAKAN) ÇAKAR’IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Ertuğrul Baloğlu, Veli Beyaztaş, S. Neslişah Çakar, Tuncay Çakır, Tolga Çetin, Nagip Çiçek, Muhammet Koç, Umut Kolaylı, Hacer Naiboğlu, Cengiz Özdemir, Emine Özdüzgün, Mustafa Pektaş, Anıl Deniz Pişkin, Çetin Seymen, Ayça Nur Soydan, Şenol Tonyalı.

İL DELEGE LİSTESİ

Sadettin Acar, Cengiz Acar, Bülent Afacan, Arslan Ağca, Nurdoğan Aka, Barbaros Akkuş, Kenan Akman, İsmail Aktaş, Fahriye Arpan, Süleyman Altunışık, Amin Andız, Kaya Aslan, Ahmet Sefa Aşkın, Pınar Atabay, Serpil Atilla, Hasan Ay, Yasemin Aygen, Orçun Aygün, Celalettin Balkaya, Mustafa Arda Başaran, Zeynel Abidin Başlak, Ahmet Başkan, Taylan Bingöl, Bekir Bozan, Orhan Bozkurt, Münaceddin B. Bulucu, Mehmet Büyük, Cengiz Çakar, Erkan Çakar, Halis Çakır, Nurdoğan Çakır, Hamdi Çakır, Nuran Çakır, Birol Çalım, Bekir Çelik, Jale Çelik, Hasan Çelik, Sadun Çetin, Nejat Çetin Bedri Çiftçi, Temel Çubukçu, Gökhan Darcan, Abdulgani Doğan, Mustafa Kemal Dönmez, Güldüren Durak, Nurten Düzgün, Tevfik Emek, Çağdaş Engin Yener Erdem, Nermin Erdoğan, Hikmet Erenkaya, Şeyda Ergüzeroğlu, İsmail Erkul, Ethem Erman, Gülay Erözer, Ayhan Ersöz, Güler Ertekin, Emre Ertuğ, Sedat Fidan, Dalistan Filiz, Sefa Enes Filiz, Nilgül Gök, İbrahim Güçlü, Latife Gündüz, Sedar Gürsoy, Fethi Güven, Nazım Hacıoğlu, Ömer Hazer, Celal Hülür, Fatma Kaplan Hürriyet, Ercan Kaçan, Mustafa Kahraman, İsmet Kanık, Recep Kaplan, Hüseyin Karadeniz, Mehmet Ali Karadeniz, AhmerKavurmacıoğlu, Zihni Kayhan, Gülhan Kesemeli, Emine Keser, Zeki Keskin, Ali Kamer Kılıçdaroğlu, Mustafa Kibar, Mustafa Yılmaz Koç, Gökhan Korkmaz, Sevgi Koyun, Selçuk Kurcan, Yalçın Kuşkan Mehmet Kut, Dilşah Küçük, Vedat Küçük, Osman Küçükosmanoğlu, Rahmi Küpçü, Resul Merdan, Şuayip Muti, Melike Naipoğlu, Enver Nair, Lütfü Obuz, Seyhan Odabaş, Emin Oktay, Ali Orhan, Metin Ortaç, Engin Özacan, Çelik Özdamar, Suat Özdemir, Metin Özen, İsmail Özer, Remzi Özkan, Ayşegül Özkan, Ahmet Öztürk, Güngör Öztürk, Remzi Polat, Fikri Rende, Ercan Sağlam, Şemsettin Saral, Özgür Sarıca, Mihdiye Satıcı, Selahattin Semiz, Aypar Solak, Ömrüye Sözer, Erol Şerit, Mehmet Şişman, Cemal Taşçı, Yakup Temel, Ayşe Tırka, Kemal Timur, Ahmet Fikret Toker, Mehmet Topgöz, Mete Toksöyle, Mithat Kopal, İlkay Tuğralı, Ergün Türkdoğan, Necmi Usta, Gülay Ustaoğlu, Aysel Üçer, Abdullah Yavuz, Ayhan Yıldız, Ahmet Yılmaz, Metin Yılmaz, İsmail Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Yunus Emre Yılmazoktay, Erdal Yurt, Mustafa Yüce, Uğur Mert Yücel, Sabriye Yüksel, Adem Yüksel ve Ali Zorlu.