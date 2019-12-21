CHP İzmit’te adayların yönetimleri belli oldu

CHP İzmit İlçe Kongresi bugün Hakan Çakar ve Gökhan Ercan’ın yarışına sahne oluyor. İki adayın yönetim ve il delege listeleri belli oldu
GÖKHAN ERCAN YÖNETİMİ
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELESİ ADAYLARI
Mehmet Nazım Gençtürk
Engin Akbulut
İlyas Ataç
Umur Bakkal
Aslıhan Başkal
Hüsrev Bilgili
Ali Osman Ekşi
Aysun Hacıoğlu
Ali Sarı
Hande Sarıgülle
Gülcan Sertel
Ayşegül Göloğlu Şirin
Vedat Özdenizer
Özcan Özer
İlker Ulusoy
Ercan Umutlu
İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI
Yasemin Sağlık
İlhan Ağca
Alper Akbalık
Bülent Aksu
Ekin Akyollu
Ersin Albayrak
Pınar Albeni
Rıtvan Alkan
SüleymenAltunışık
Emre Andız
Caner Arduç
Harun Arıcan
Ercan Aslan
Ahmet Sefa Aşkın
Aysun Ataman
Melike Ateş
Murat Mustafa Satı
Umur Bakkal
Mustafa Arda Başaran
Efecan Beyhan
Aslıhan Biçimli
Osman Boz
Erdal Bozkurt
BirmayBurhaoğlu
Davut Cömert
Umut Ceylan
Temel Çağlayan
Erkan Çakar
Nazmi Çalış
Hasan Çelik
Jale Çetin
Ufuk Çelik
Sadun Çetin
Necdet Çetinak
Bedri Çiftçi
Temel Çubukçu
Burçin Bahar Dadak
Zeynep Dağlaroğlu
Güneş Yaşar
Cemal Derya
Mehmet Nazım Gençtürk
Süleyman Dinç
Mustafa Doğan
Yonca Dolanbey
Berkay Yıldızlı Dorukhan
Bayram Durmuş
Kamil Duymuş
Nilgün Düzen
Yağmur Ediş
Bakiye Ekit
Gökhan Ercan
Sinem Erdem
Fahrettin Eren
Şeyda Nur Erinç
Osman Ertan
Sena Ertaş
Enver Eyüpoğlu
Keramettin Gençtürk
Yasemin Göçlü
Cengizhan Göğdemir
Birgül Gök
Hamiyet Göksu
Hüseyin Güçlükaş
Alettin Gül
Emre Gümüş
Mehdi Kaan Günan
Güven Günaydın
Sultan Güngördü
Murat Güven
Dilşat Hasret Haczeyni
Ömer Hazer
Ayhan İlhan
Lütfü Uğur İnan
Hüseyin İnceoğlu
Ahmet Demir
Tahir Kaçan
Gökhan Kahya
MühipKanko
Fatma Kaplan Hürriyet
Gülsen Kavas
Ahmet Kavurmacıoğlu
Sinem Alçınkaya
İlhan Keleş
Gökhan Keser
Ünal Kesgin
Selin Keskin
Ali Kamer Kılıçdaroğlu
İhsan Kızıltan
Kıymet Kocacık
Saffet Koşar
Sevgi Koyun
Meliha Kösemen
Servet Kulaksız
Bekir Kurt
Selahattin Kurtuluş
Yalçın Kuşkan
Ali Kuzu
Recep Küçük
Mehmet Ümit Küçükkaya
Hülya Küsmez
Ahmet Mirzaoğlu
Şuayip Muti
Hakan Nalbantoğlu
Buse Namlıoğlu
Ruhan Odabaş
Osman Olgun
Sevim Ötkün
Meral Özaydın
Ceezgin Özcan
Kenan Özdemir
Kerem Özmen
Eylem Yapıcı
Melisa Saraç
Oğuz Saraç
Meltem Sarı
Hande Sarıgülle
Mihtiye Satıcı
Esra Serim Çalım
Erdoğan Sevencan
Mehmet Solakoğlu
Hikmet Soylu
Raife Şahin
Esra Saliş
Adnan Şen
Hüseyin Şimşek
Fehmi Timur
Nesrin Toker
Şenay Topuz
EhlinazTorun Kayabaşı
Zihni Tosun
İbrahim Turgut
Güler Türkdoğan
Orhan Ulu
Ercan Umutlu
Adnan Uzun
Hacı Ahmet Uzun
Damla Vuranok
Eşref Yağcı
Nazhanım Yazar
Cumhur Yazıcı
Erol Yıldırıcı
Selman Yıldırım
Erfin Akbaş
Didem Erdem
İsmail Yılmaz
Mustafa Yüce
Sabriye Yüksel
Ali Zorlu
Günay Zoyteymur
ERKAN (HAKAN) ÇAKAR’IN LİSTESİ
Yönetim Kurulu: Ertuğrul Baloğlu, Veli Beyaztaş, S. Neslişah Çakar, Tuncay Çakır, Tolga Çetin, Nagip Çiçek, Muhammet Koç, Umut Kolaylı, Hacer Naiboğlu, Cengiz Özdemir, Emine Özdüzgün, Mustafa Pektaş, Anıl Deniz Pişkin, Çetin Seymen, Ayça Nur Soydan, Şenol Tonyalı.
İL DELEGE LİSTESİ
Sadettin Acar, Cengiz Acar, Bülent Afacan, Arslan Ağca, Nurdoğan Aka, Barbaros Akkuş, Kenan Akman, İsmail Aktaş, Fahriye Arpan, Süleyman Altunışık, Amin Andız, Kaya Aslan, Ahmet Sefa Aşkın, Pınar Atabay, Serpil Atilla, Hasan Ay, Yasemin Aygen, Orçun Aygün, Celalettin Balkaya, Mustafa Arda Başaran, Zeynel Abidin Başlak, Ahmet Başkan, Taylan Bingöl, Bekir Bozan, Orhan Bozkurt, Münaceddin B. Bulucu, Mehmet Büyük, Cengiz Çakar, Erkan Çakar, Halis Çakır, Nurdoğan Çakır, Hamdi Çakır, Nuran Çakır, Birol Çalım, Bekir Çelik, Jale Çelik, Hasan Çelik, Sadun Çetin, Nejat Çetin Bedri Çiftçi, Temel Çubukçu, Gökhan Darcan, Abdulgani Doğan, Mustafa Kemal Dönmez, Güldüren Durak, Nurten Düzgün, Tevfik Emek, Çağdaş Engin Yener Erdem, Nermin Erdoğan, Hikmet Erenkaya, Şeyda Ergüzeroğlu, İsmail Erkul, Ethem Erman, Gülay Erözer, Ayhan Ersöz, Güler Ertekin, Emre Ertuğ, Sedat Fidan, Dalistan Filiz, Sefa Enes Filiz, Nilgül Gök, İbrahim Güçlü, Latife Gündüz, Sedar Gürsoy, Fethi Güven, Nazım Hacıoğlu, Ömer Hazer, Celal Hülür, Fatma Kaplan Hürriyet, Ercan Kaçan, Mustafa Kahraman, İsmet Kanık, Recep Kaplan, Hüseyin Karadeniz, Mehmet Ali Karadeniz, AhmerKavurmacıoğlu, Zihni Kayhan, Gülhan Kesemeli, Emine Keser, Zeki Keskin, Ali Kamer Kılıçdaroğlu, Mustafa Kibar, Mustafa Yılmaz Koç, Gökhan Korkmaz, Sevgi Koyun, Selçuk Kurcan, Yalçın Kuşkan Mehmet Kut, Dilşah Küçük, Vedat Küçük, Osman Küçükosmanoğlu, Rahmi Küpçü, Resul Merdan, Şuayip Muti, Melike Naipoğlu, Enver Nair, Lütfü Obuz, Seyhan Odabaş, Emin Oktay, Ali Orhan, Metin Ortaç, Engin Özacan, Çelik Özdamar, Suat Özdemir, Metin Özen, İsmail Özer, Remzi Özkan, Ayşegül Özkan, Ahmet Öztürk, Güngör Öztürk, Remzi Polat, Fikri Rende, Ercan Sağlam, Şemsettin Saral, Özgür Sarıca, Mihdiye Satıcı, Selahattin Semiz, Aypar Solak, Ömrüye Sözer, Erol Şerit, Mehmet Şişman, Cemal Taşçı, Yakup Temel, Ayşe Tırka, Kemal Timur, Ahmet Fikret Toker, Mehmet Topgöz, Mete Toksöyle, Mithat Kopal, İlkay Tuğralı, Ergün Türkdoğan, Necmi Usta, Gülay Ustaoğlu, Aysel Üçer, Abdullah Yavuz, Ayhan Yıldız, Ahmet Yılmaz, Metin Yılmaz, İsmail Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Yunus Emre Yılmazoktay, Erdal Yurt, Mustafa Yüce, Uğur Mert Yücel, Sabriye Yüksel, Adem Yüksel ve Ali Zorlu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz