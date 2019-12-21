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Tekelioğlu: SARIYER OLAYINDA HATA BENDEYDİ!..

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor’da, yılan hikâyesine dönen Sadi Tekelioğlu’nun imzası olayı nihayet aşıldı ve Gölcükspor Tesisleri’ndeki imza töreninde anlaşma resmileştirildi.

Ahmet Akay
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3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor’da, yılan hikâyesine dönen Sadi Tekelioğlu’nun imzası olayı nihayet aşıldı ve Gölcükspor Tesisleri’ndeki imza töreninde anlaşma resmileştirildi. Ünlü teknik adam hemen takımının bayında, ikini yarı hazırlıklarına başladı

GÖLCÜKSPOR YÖNETİMİ GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Gölcükspor yönetim kurulu, haciz dosyalarını birer ikişer kapatırken, yekvücut olarak imza törenine katıldı ve gövde gösterisi yaptı. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan yönetimde, imza töreni öncesinde, ilk olarak ikinci başkan Ahmet Arık konuşma yaptı. İkinci Başkan Ahmet Arık yaptığı konuşmada, Gölcükspor büyük camia onun için birlik ve beraberlik içinde takımın başına gelen, Sadi hocamıza bundan sonra başarılar diliyorum” dedi.

ÇARDAK VE TEKELİOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından söz alan kulüp başkanı Hüseyin Çardak ve son olarak anlaşma sağlanan teknik direktör Sadi Tekelioğlu birer kısa konuşma yaptı. Çardak “ Hocamızla hiç uzun görüşmedim. Ancak bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Burada birlikte çalışacağımız için biz yönetim olarak mutluyuz. Uzun yıllar hocalık yapan Sadi hocamız, Gölcükspor’da başarılı olacak. Onun için, ikinci yarıda birlikte, Gölcükspor’u en iyi yerlere taşıyacağına eminim. Kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

SADİ TEKELİOĞLU: HATA BENDE

Sarıyer ile iki kulübün yaşadığı sorun ve kafa karışıklığı konusunda açıklama yapan teknik direktör Sadi Tekelioğlu ise “Hata bende” dedi. Tekelioğğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Gölcükspor gibi bir camiada çalışmak benim için onur verici. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Gölcükspor yönetimine, beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik için ne gerekiyorsa yapacağız. Çalışmalarımızı, Gölcükspor’un ikinci yarıya bambaşka bir takım haline gelmesi için yoğunlaştıracağız. Süre kısa. Fazla konuşmaya gerek yok, hemen kolları sıvadım. Ben buradan basınımız aracılığıyla tüm Gölcükspor camiasına hayırlı olsun diyorum ve Gölcükspor için varız dermeyi bir borç hissediyorum.

İLK İDMAN KAVAKLI’DA YAPILDI…

12 Ocak’ta başlayacak ligin inci yarı öncesinde, ilk idman, Gölcük Kavaklı Stadı’nda yapıldı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman öncesi futbolcuları bir araya toplayan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, 10 dakika konuşma yaptı ve futbolcularla yeniden tek tek sohbet etti. Daha sonra idman düz koşuyla başladı. Ardından açma-germe, 5’e 2 top çalışması, yer minder çalışması ve idmanın son bölümünde kendi aralarında top çalışması ile yarım saha çift kale maç yapıldı.

 

Bugün 15:33 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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