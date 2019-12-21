SAL-A’da sıcak pazar

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 statta 4 zorlu karşılaşma oynanacak. Günün en zorlu maçında lider 26 puanlı Arslanbey GB, deplasmanda İhsaniyespor ile karşılaşacak. 4’ncü sırada 19 puanla zirveyi zorlayan İhsaniyespor’a konuk olacak ekibin bu ilginç maçı saat 14.00’te başlayacak. İkinci sırada 23 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Diliskelesispor, deplasmanda 6’ncı sırada yer alan Basiskele Damlarspor’a konuk olacak. Bu maç ise Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. 5’nci sırada 19 puanla zirveyi zorlayan Hidropaks Gebze Tayfunspor ise 9’ncu sırada ve 1 puanı bulunan Kartepe Suadiyespor ile Suadiye Sinan Sipahi Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. 7’nci sırada 15 puanla küme düşme potasında yer alan Köseköy Ateşspor da, 8’nci sırada 10 puanla kötü günler geçiren Bağdatspor’a konuk olacak. Bu maç ise Cephanelik’te saat 14.00’te başlayacak. Üçüncü sırada 23 puanda olan Çınarlıspor, haftayı bay geçecek.