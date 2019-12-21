KOCAELİ FUTBOLUNDA İLK DEVRİMCİLERDEN: SEKA VE FERHATOĞLU İSMİ ARTIK BİR MARKA  

1937 yılında kurulan, Orhan Gazi tarafından İzmit’in fethinin yıl dönümüne denk getirilen Mehmet Ali Kağıtçı’nın kurduğu Seka Fabrikası’nın yıkılma aşamasında yapılan eylemler sonuç vermemiş, fabrika Sekapark haline getirilmişti. O dönemde bir vurgun da, ülkenin en ünlü kulüplerinden olan Kağıtspor Kulübü’ne, kurumu kapatma uğraşlarıyla yapılıyordu. Ancak Kağıtspor lisanslı bir futbolcu olarak, buna ilk karşı çıkanlardan biri ben, biri de Fikret Yıldız olmuştu. Sonra arkası sökün etti. İbrahim Karaosmanoğlu’nun girişimleriyle, kulüp bugün devasa bir kurum haline geldi. Ancak Seka isminin ve markasının gerçek savunucusu Nejat Ferhatoğlu, bunu yeterli görmeyip, Kocaeli 1937 Seka ismine yakışır bir kulüp oluşumu içerisine girerken, tarihi soyunma odasına da sahip çıktı ve büyüklerine ders verdi. 1937 Seka ismi ve kulübü markanın, kendisi ise vefanın simgesi oldu… İşte Ferhatoğlu ile gecikmiş, ama tam olgunlaşmış söyleşimiz…

GELECEĞİ ŞİMDİDEN YAŞAMAK ONUN EN ÖNEMLİ FELSEFESİ…

Seka Tesisleri’ne gittim… Eski soyunma odamızın içerisine tam 40 yıl son yine girdim. İmza attığım odada Nejat hocamın misafiri oldum. Bir zamanlar Eski Stat’taki köftecide çalışıp, akşama kadar ayakta durduktan sonra, sahaya girip golümü atıp, yeniden yanına giderek köfte sattığım İbrahim Özenir (Köfteci İbo) ağabeyim ile misafiri olduğumuz Ferhatoğlu, her zamanki kibarlığı, kültürü ve beyefendi kişiliğinin yanı sıra, inatçı idealist kimliğiyle ağırladı bizi. Bu kentin aydın yüzü olan akademisyen Nejat hocamız, her zaman medar-ı iftiharımız olmuştur. Yine öyleydi… Ferhatoğlu, yılların birikmişliğiyle hemen başladı konuşmaya: “Hakan ağabey, sana zaman zaman çok kızmama rağmen, çalışmalarını takdir ediyorum. Sen de biliyorsun ki, futbolumuz bir türlü evrimini tamamlayamıyor. Kent sporu ve özellikle futbolu ehil olmayan kişilerin elinde harcanıyor. Öyle yetenekler var ki, bugün Avrupa Pazarı’nda rahatlıkla pazarlayıp, kulübünüzü ömür boyu gelire bağlayabilirsiniz. Şu anda kulüplerin siyasetle beraber çalışması ve kurumlaşamaması, sürekli bir gelir elde edecek yapıya bürünememesi, sporumuzun en büyük sorunudur. Sponsorluk yasası tamamen bir şehir efsanesidir. Vergi vermeyen adam, bunu açık açık belli edip de, spora destek olur mu?.. Bunun geliştirilmesi ve eksenleştirilmesi, sıkı takibi gerekir. Ancak ülkenin bir spor politikası olmadığı için, günü-birlik başarılarla yol alıyoruz. Daha doğrusu kendimizi avutuyoruz. Beyaz Gölge ile başlayan basketbolda, tamamen dışa bağımlı hale gelmişiz. Paralar har vurup, harman savruluyor. Kimsenin de hesap sorduğu yok. Seçim zamanları kulüplere yardımlar ediliyor, ondan sonra ara ki bulasın.

KULÜPLERE ÇÖREKLENEN SİMSARLARA RANT SAĞLANIYOR

Kulüplere çöreklenen simsarlar ise, futbol adı altında resmen haksız kazanç sağlıyor ve kulübü mahvettikten sonra da elini eteğini çekiyor. Kulüpler de ardı sıra kapanıyor. Borç bataklığı içinde yok olup gidiyor. Bu iş sevgi işidir. Benim işim profesyonel sporculuk, ama ben gerçekten amatör bir ruhla bu işi seviyorum ve profesyonel hale getirmeye çabalıyorum. (Hocam konuştukça, ona güvenimin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlıyor ve mutlu oluyorum)… Kentin önemli bir profesyonel yönetim sıkıntısı var. Antrenörlerimizin pedagojik eğitimlerinin sürekli kılınması gerekiyor. Köhnemiş yapıların spordan el çekerek, çocuklarımıza daha yakın çalışmalar i çerisinde olan eğitmenlere teslim edilmesi gerekiyor. Üniversitenin kent sporuyla içli dışlı olması, söz sahibi haline gelmesi, periyodik çalışmalarla işbirliğiyle paydaşlığı şarttır. Yani bilim ve film arasında gidip gelen futbolun tamamen bilime endeksli olması gerekir… (Burada bir soluk alıyoruz)…

YURT DIŞI TEMASLARI ARTIRILMALIDIR…

Bu arada, tüm imkansızlıklara rağmen olimpiyatları takip eden, takımını sponsor bulup İngiltere’de maçlara götüren ve bu anlamda kentte de ülkede de ilklere imza atan Nejat Ferhatoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: Çocuklarımız futbolun beşiğinde hayat boyunca unutamayacakları anlar yaşadı. Bu benim kısıtlı imkanlarımla gerçekleşti. Ancak devamı gelmeli. Tüm kent gençliği sık sık yurt dışında temaslarda bulunmalı. Eğitim, kültür alt yapılarını güçlendirmeli. Çağımız hızla ilerliyor ve değişiyor. Korkunç bir gelişme hızı var. Buna ayak uyduracak çocuklarımızın, geleceğin futbolunda da yeri olamaz. Biz bunu yakalatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, hızlı gelişime uydurmaya çaba gösteriyoruz. Hem de bu kısıtlı imkanlarla. Bir de imkanlarımız olsa, neler yapabileceğimiz ortada. Tüm çağdaş spor insanlarına burada saygılarımı sunuyorum. Para verdim, benim sözüm geçer diyen tehlikeli türlere ise kesinlikle geçit vermemeliyiz. Geleceği biz çocuklarımızdan emanet aldık. Bunu unutmamalıyız. Sorumluluğumuz büyüktür.