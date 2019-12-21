Futbolda eşi benzeri görülmemiş olay!..

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Suadiyespor’da yönetici Cevat Şahin’in 4 erkek evladı var. Suadiyespor’da Şahin’in oğullarından Cihan ve Tarık, Arslanbey Gençlerbirliği’nde ise Aykut ve Selman forma giyiyor. Son hafta Arslanbey Stadı’nda Arslanbey Gençlerbirliği ile Suadiyespor karşı karşıya geldi. 4 kardeşin birbirine rakip olduğu maçı Arslanbey ekibi 7-2 kazandı. Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş olay Kocaeli spor gündemindeki yerini aldı.