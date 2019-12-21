Sezon başından itibaren çıkış yakalayan ve başarılı sonuçlar elde eden 34 puanlı lider Yavuzspor, bugün sahasında, 8’nci sırada 12 puanda zor günler geçiren Beylikbağı Karadenizspor’u ağırlayacak. Maç Derince Sentetik Çim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. İkinci sırada 32 puanda lideri yakından takip eden Harb İşspor, evinde 4’ncü sırada 25 puanda zirveyi yakından takip eden Alikahya Belediyespor’u konuk edecek. Maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Üçüncü sırada 29 puanı bulunan Bekirdere Başaranspor ise 9’ncu sırada zor günler geçiren Taşköprü Birlikspor’u konuk edecek. Bu maç ise Cephanelik’te oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Beşinci sırada 22 puanla yer alan Seka Doğanspor ise 6’nci sırada 18 puanda olan Darıcaspor’a konuk olacak. Bu müsabaka Darıca Nenen Hatun’da oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Günün son maçındaysa, son sırada 9 puanda olan Eşmespor, sahasında 7’nci sırada 16 puanda olan Çayırova Menderes ile Derbent’te karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka ise saat 13.00’te başlayacak.
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1-D’de Derince ekibinin fırtınası sürecek mi?.. YAVUZSPOR-B.KARADENİZ
Sezon başından itibaren çıkış yakalayan ve başarılı sonuçlar elde eden 34 puanlı lider Yavuzspor, bugün sahasında, 8’nci sırada 12 puanda zor günler geçiren Beylikbağı Karadenizspor’u ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz