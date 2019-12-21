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1-B’de final gibi maç: MERTSPOR-İZMİT GÜLTEPE

Sezonun en zor maçlarından biri bugün Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. 30 puanla lider olan Mertspor, üçüncü sırada 28 puanlı İzmit Gültepespor’u lie karşılaşacak.

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Sezonun en zor maçlarından biri bugün Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. 30 puanla lider olan Mertspor, üçüncü sırada 28 puanlı İzmit Gültepespor’u lie karşılaşacak. Maç saat 13.00’te başlayacak. İkinci sırada ve hafta arasında Gölcük’te oynanan Yazlıkspor’a 5-0 mağlup olan Tavşancılspor, evinde 7’nci sırada 15 puanda olan Derince Birlikspor’u ağırlayacak. Müsabaka Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Dördüncü sırada yer alan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla 27 puanda olan Yazlıkspor, 9’ncu sırada ve 10 puanda olan Kocaeli Nusretiye’ye misafir olacak. Bu maç ise Derbent’te oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Beşinci sırada 24 puanda yer alan Kavaklıspor, evinde 8’nci sırada 14 puanda olan Gebze Denizliköyüspor’u ağırlayacak. Müsabaka Kavaklı’da oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Gebze Sultan Orhanspor ise çıkış arayışlarını sürdürüyor. 10 sırada 8 puanı bulunan Gebze ekibi, 6’ncı sırada yer alan Körfez Esenspor’u ağırlayacak. Bu müsabaka ise Gebze Metin Oktay’da oynanacak ve 16.00’da başlayacak.

 

 

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