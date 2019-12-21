‘KİCK BOKS’TA KIRAN KIRANA MAÇLAR

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kick Boks Kulüpler Ligi 2. Etap Minikler, Yıldızlar, Kick Boks müsabakası, Bolu Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. 13 İl, 32 kulüpten 520 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü Sporcuları 1 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz madalya toplamda5 madalya alarak, müsabakaya damgasını vurdu.

AŞKIN KAHVECİ’NİN GURURU…

Kentimizin en seki antrenörlerinden Kick Boks ve tekvando uluslar arası hakem ve antrenörü Aşkın Kahveci, konuyla ilgili açıklamada bulunarak “Özellikle Eray Mert Güleryüz 5 maç yaparak altın madalya aldı. Kupayı ve madalyayı kulübümüze getirdi. Başlarında Kick Boks Antrenörü Çetin Korkmaz bana raepor verdi. Bu müsabaka Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular için iyi bir hazırlık maçı sayılır. 2020 de tekrar bizde varız demek istiyoruz. Sporcularımı bu başarısı için kutluyorum. Ailelerini kutluyorum. Sporcuları bu spora gönderdikleri için kutluyorum. Ayrıca, bu müsabakaya gidebilmek için bizlere araç tahsis eden, sporun ve sporcunun yanında olan, desteklerini esirgemeyen Körfez Belediye Başkanı Sayın Şener Söğüt beye, Başkan Yardımcısı Osman Kurt, Selami TANIŞ ve Kulüp Müdürü Ali Osman baş beye teşekkür ederim” dedi.

MADALYA ALAN SPORCULAR:

İSİM SOYAD MADALYA

1-Eray Mert GÜLERYÜZ Altın

2-Umutcan DEMİRTÖZ Gümüş

3-Efe FINDIKÇI Bronz

4-Baran KIRMAÇ Bronz

5-Mertcan KAYA Bronz

6-Mehmet Efe KARA Bronz

7-Emir ÇEĞEN Bronz