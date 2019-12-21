Stoper Murat Şimşek ve santrfor Doğan Karakuş’u renklerine bağlayan Yeşil Siyahlılar kanat forvet Ali Han Tunçer ile de her konuda anlaştığı öğrenildi. Selahaddin Dinçel’in eski öğrencilerinden, geride bıraktığımız sezon Kırşehirspor ve Ümraniyespor formalarını giyen Ali Han’ın transferinin, gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Alihan bu sezon Diyarbekirspor’un başarısı için ter döküyor. Kontenjan olmayan 1995 doğumlu futbolcunun kariyerinde 244 maçta 90 golü bulunuyor.
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Ali Han Tunçer de Kocaelispor’da!..
3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, sezon başında transfer yasağı kaldırıldığı için yapılar transferlere ek olarak, devre arası transfer çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz