Ali Han Tunçer de Kocaelispor’da!..

Stoper Murat Şimşek ve santrfor Doğan Karakuş’u renklerine bağlayan Yeşil Siyahlılar kanat forvet Ali Han Tunçer ile de her konuda anlaştığı öğrenildi. Selahaddin Dinçel’in eski öğrencilerinden, geride bıraktığımız sezon Kırşehirspor ve Ümraniyespor formalarını giyen Ali Han’ın transferinin, gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Alihan bu sezon Diyarbekirspor’un başarısı için ter döküyor. Kontenjan olmayan 1995 doğumlu futbolcunun kariyerinde 244 maçta 90 golü bulunuyor.