Kocaelispor’da devre arası transfer için önemli bir isim gündemde. Bu futbolcu son iki sezona damga vuran genç forvet Batuhan Er. Kulübün gündeminde önemli bir isim daha var. Bu futbolcu geçen sezon Vanspor’un ikinci lige çıkmasında büyük pay sahibi olan, yeni sezonda da aynı kulüpte müthiş bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki golcü Batuhan Er. Geçen sezon Karaköprü ve Vanspor’da toplam 33 maçta 28, bu sezonun da ilk yarısında toplam 18 maçta 14 gol atan Batuhan’ı Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel’in de kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi.
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Kocaelispor, Batuhan Er’i istiyor !..
Kocaelispor’da devre arası transfer için önemli bir isim gündemde.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz