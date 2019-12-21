Listede Uğur Ayhan’da var

Antalya kampı başlayan Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in, Diyarbekirspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Uğur Ayhan’ı listesine aldığı öğrenildi. Dinçel, Uğur’un sezon başında da Diyarbekirspor’a transfer edilmesini sağlamıştı. Ancak handikaplardan birisi, futbolcunun kontenjana takılması.

GALATASARAY ALT YAPISINDA YETİŞTİ

1992 doğumlu futbolcu geçen sezon Dinçel’in çalıştırdığı Kırşehirspor takımında 31 lig, 2 de kupa maçında oynarken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Uğur bu sezon da Diyarbekirspor’un istikrarlı futbolcuları arasında yer alıyor. Uğur, kriz yaşayan Kırmızı Yeşilli ekipte 13 lig, 3 de kupa maçında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray alt yapısındaki futboluyla dikkat çekti. 2011 yılında Sarı Kırmızılı kulüpte profesyonel olan Uğur Ayhan, sırası ile Alanyaspor, İstanbulspor, Bergama Belediye, Sarayköy, Kastamonuspor ve Niğde Anadolu FK’nın da formalarını terletti. N Erdem ÖVÜÇ