Kocaelispor’un ilk iki rakibi Bayburtspor ve Samsunspor

Yarın Antalya Titanic Otel’de başlatacak olan Kocaelispor’un kampı 5 Ocak’ta sona erecek. Ligin ikinci yarısı 12 Ocak’ta, Payas iç saha maçıyla başlayacak. Yeşil Siyahlılar günde yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Kocaelispor’un Antalya’daki ilk hazırlık maçı tanıdık bir takım, geçen sene şampiyonluktaki rakibimiz Bayburt Grup İl Özel İdare ile olacak. 27 Aralık’taki maç Titanic Otel’de bulunan ve Fanatic Tour’un sahibi olduğu sahada oynanacak. Kocaelispor ikinci hazırlık maçını ise 30 Aralık’ta Samsunspor ile oynayacak. Daha önce 2 Ocak’ta da Afjet Afyon ile hazırlık maçı oynanması gündemdeydi, ancak bu maç iptal edildi. Kalan iki maçla ilgili çalışmalar devam ediyor.

KOCAELİSPOR’UN ANTALYA KAMPINDAKİ İLK İKİ RAKİBİ:

27 Aralık Cuma - Bayburt Grup İl Özel İdare (2. Lig Kırmızı Grup)

30 Aralık Pazartesi - Samsunspor (2. Lig Beyaz Grup)