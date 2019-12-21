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Mesude de “Kocaeli Kadın FK” dedi

TFF Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, bugün Adana İdman Yurdu’nu konuk edecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak.
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TFF Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, bugün Adana İdman Yurdu’nu konuk edecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. Teknik Direktör Hasan Alemdar, 6 puanlık bir maça çıkacaklarını, ancak mücadeleden galip ayrılacaklarına inandığını ifade etti. Öte yandan Yeşil Siyahlılar hafta arasında kadrosuna Denizli Horozkentspor’dan sol açık ve santrfor olarak oynayabilen Mesude Alayont’u kattı. Kocaeli tarafı U-17 Milli takımında da oynayan başarılı futbolcunun transferinden ötürü, Denizli kulübüne teşekkür etti.

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