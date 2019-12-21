30 yıldan bu yana Karamürsel’de balıkçılık yapan Âdem Dereli ve oğlu Alper Dereli tarafından Balıkesir Balık Mezat’ından getirilen ve Marmara Denizi açıklarında yakalandığı öğrenilen balık, gören vatandaşların ilgi odağı oldu. 380 kilo ağırlığında 2 metre boyundaki orkinos, büyüklüğüyle dikkat çekerken, balıkçı Dereli, balığı kilosu 35 liradan sattı.

“KISA SÜREDE TÜKENDİ”

Dev orkinosu Balık Mezatı’ndan kendilerinin gidip aldığını anlatan balıkçı Âdem Dereli, “Balığı bizzat gidip Balıkesir Balık Mezatı’ndan biz aldık. Kilosunu 35 liradan satışa çıkardıktan kısa bir süre sonra balık tükendi. Müşterilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri balığın nasıl pişirildiği konusundaydı, biz de elimizden geldiği kadar anlattık” dedi. Tezgâhta görenlerin şaşırdığı dev orkinos kilosunun 35 liradan satışı gerçekleştirilirken, kılıç balığının kilosu 50, hamsi 15, istavrit, 15, mezgit 10 ve sardalye 10 liradan satıldı.