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İzmit Belediyesi’nden sanata destek

İzmit Belediyesi’nin Sanat Sokağındaki stantları, sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor 
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Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğundaki sanat sokağındaki stantlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, okullar ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.  El emeği göz nuru ürünlerin satışa sunulduğu alanlar son olarak Şeyda Karaman’a ait İzmit Cam Sanatı Merkezi ne ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin ve hediyelik eşya almak isteyenlerin uğrak noktası olan stantta cam işi takı, nazar boncuğu objeleri ve biblo gibi çok geniş bir yelpazede ürün seçeneği sunuluyor.

CAM SANATI

Cam sanatının toplumumuzda önemli bir yeri olduğunu belirten Şeyda Karaman, “Kültürel mirasımızı İzmit’e tanıtmak için buradayız. İzmit halkının da bu güzel sanatla tanışmasını ve camdan neler yapılabileceğini görmesini istiyoruz. Camın sadece bir nesne değil aynı zamanda bir sanat olduğunu göstermemiz için bize imkân sağlayan İzmit Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

 

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