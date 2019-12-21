Sadettin Ökten’den medeniyet nasihatleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Akademi Lise eğitmenlerine yönelik düzenlenen ’Medeniyet Tasavvuru’ söyleşisinde Prof. Dr. Sadettin Ökten, medeniyete dair bilgi paylaşımında bulundu. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Medeniyet Tasavvuru' söyleşisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin yanı sıra Akademi Liselerde görev yapan eğitmenler katıldı.

DEĞER VURGUSU

Konferansta çeşitli bilgiler aktaran Ökten, "Hayat bizden heyecan ister. Çocuk doğduğu gibi nefes alıyor, işte bu bir eylemdir. Yani medeniyet tasavvuru bize diyor ki sen bu değerler sistemine inanmışsan heyecanlı olacaksın ve eylem yapacaksın. Çok basit gibi görünen eylemlerin arkasında bile çok büyük değerler vardır. Her değer bir prensibe dayanıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek lazım, şua anda medeniyet tasavvurunun dayandığı sistem değerler sistemidir. Bu değerler sistemini oluşturan ise inandığımız ilke ve kurallardır” dedi.