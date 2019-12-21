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Etkinlikizi, göçmenleri konuştu

İlimizin aktif kültür platformları arasında yer alan Etkinlikizi Kültür Platformu’nun ‘Pozitif Söyleşileri ’nin sonucunu, göçmenler konusunda gerçekleştirildi
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İlimizin aktif kültür platformları arasında yer alan Etkinlikizi. Org etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirilen “Göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler” adlı etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin konuşmacıları arasında yer alan Doğuş Şimşek, Gaziantep’teki bir programının çakışması nedeniyle sunumunu video olarak gerçekleştirdi. Videoda, mültecilerin yaşadığı sorunlara değinen Şimşek, ülkelerdeki mülteci statülerini ve uygulamaları anlattı.

“SADECE SURİYELİLER YOK”

Daha sonra devam etkinlikte söz alan akademisyen Hasan Güler ise, sahada gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsederken, mülteci, sığınmacı veya göçmen olarak farklı statülerde bulunan vatandaşlarla yaptığı bire bir görüşmelerden ve kesitlerden paylaşımlarda bulundu. Akademisyen Hasan Güler, Türkiye’de mülteci algısının sadece Suriyeliler üzerinden geliştiğini belirtirken, aslında birçok farklı etnik ve kökenden mültecinin Türkiye sınırlarında yaşadığını söyledi.

 

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