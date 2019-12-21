Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:06 TSİ- Gündem G: Bugün 17:18 TSİ

Üretimi duran TEMSA'dan yeni açıklama

Türkiye'ye ait ilk ve tek yolcu otobüsünü üreten TEMSA'dan üretimin durdurulmasının ardından yeni bir açıklama daha geldi
mask

TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den üretimin durdurulmasının ardından son durumu hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; Şirketimiz halihazırda direk 1,300 kişi ve Adana’daki bağlı yan sanayisi ile birlikte 3,000 kişiye yakın istihdam sağlıyor olması ve yurt dışında Ülkemizi tanıtan bir yerli marka olması nedeniyle yaşanan gelişmeler Türkiye’deki büyük bir kitleyi çok yakından ilgilendirmektedir.TEMSA olarak istihdamını sağladığımız binlerce kişinin çalışmaya devam edebilmesi için yüksek bir gayret içerisindeyiz.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIYA DEVAM”

En kısa zamanda fabrikamızı tekrar çalışır hale getirmek ve çalışanlarımızla birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek en büyük arzumuzdur.Bu süreci değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamuoyunun desteği ve sabrıyla en kısa sürede neticelendireceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.Bize destek olan halkımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve güvenlerinden ötürü tüm müşteri ve bayilerimize teşekkür ederiz.İsviçreli True Value Capital Partners’a satılan şirket, bankaların kredileri erken çağırmasını öne sürerek çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. TEMSA Adana fabrikasında bin 300, yan sanayicilerle birlikte 3 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Bugün 16:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Kandıralı - İnşaatçıyı kurtaran bu devlet Üreten bu firmaya gereğinde devlet desteğini vermelidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 17:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte... mask
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...
CHP İzmit’te adaylardan samimiyet pozu mask
CHP İzmit’te adaylardan samimiyet pozu
Emek Partisi asgari ücret için imza kampanyası başlattı mask
Emek Partisi asgari ücret için imza kampanyası başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak mask
Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak
Nazlıgül: Başiskele otopazarı pislik içinde! mask
Nazlıgül: Başiskele otopazarı pislik içinde!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!

GALERİ

Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL