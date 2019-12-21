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İYİ Partili Filiz: Bu iktidar acil değişmeli

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yönetimi her gün farklı mahallelerde toplantılar yaparak Sivil Toplum Kuruluşları’nı ziyaret ediyor.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve İzmit İlçe Yöneticileri dün İzmit Genç İşadamları Derneği'ni ziyaret ettiler. İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya ve yönetimi tarafından oldukça sıcak karşılanan İYİ Parti İzmit İlçe Yönetimi toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede özellikle işsizlik, yeni marka yaratma ve inovasyon üzerinde duran Pelin Coştur Filiz, İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya'dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Önceki gün de Çukurbağ Mahalle sakinleriyle bir araya gelen İzmitİlçe Başkanı Filiz, mahallenin ortak sorunları olan çıkmaz sokak ve park yerleri sorunu için İzmit Belediyesi’nin çalıştığını söyledi.

“İŞSİZLİK TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI”

Toplantıda kent ve ülke gündemine değinen İzmit İlçe Başkanı Filiz; "Hepimizin iliklerine kadar hissettiği hayat pahalılığı ve işsizlik artık tahammül sınırlarını aştı. Bunların hepsi tek adam yönetiminin sonuçlarıdır. Acilen bu iktidar ve sistem değişmeli ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz" dedi. Toplantı sonrası İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, Çukurbağ mahalle temsilciliğine Şaban Çepin'i atadı.

Bugün 16:10 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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