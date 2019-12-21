Türk edebiyatı, Gölcük’te buluştu

Gölcük; Türkiye’nin edebiyat alanındaki önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla, Türkiye’nin Servet-i Fünûn konusundaki tek, edebiyat alanındaki en önemli akademik sempozyumlardan biri olan; Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi’nin tarafından yapılan edebiyat sempozyumunun açılış programına; Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Uzun, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, STK’ların başkan ve yöneticileri ile birlikte Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve KKTC’den ve ülkemizin çeşitli illerindeki üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve edebiyatçı katıldı.

TÜRKÇEMİZE GÖLCÜK’TEN KATKI

Başkan Sezer yaptığı açılış konuşmasında, “Bu saygıdeğer topluluğun burada olmasından dolayı mutluluğumu dile getirerek konuşmama başlamak istiyorum. Gölcük’ün adının sanat kültür ve spor faaliyetleriyle birlikte duyurulmasının bizim için çok önemli olduğunu her fırsatta dile getirdik. Servet-i Fünun aslında sempozyumun adı değil. Sempozyum, Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı ve alt başlık olarak Serveti Fünun. Biz güzel Türkçemize, Gölcük’ten, yerelden bir katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla bu sempozyumu düzenliyoruz” dedi.

“TARİHİ BU DERGİDEN ÖĞRENİYORUZ”

“Alt başlık olarak Servet-i Fünun seçmemizin nedeni ise; derginin imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Tokgöz’ün uzun yıllar Değirmendere oturmasıdır” diyen Başkan Sezer, “Fuaye alanında düzenlediğimiz fotoğraf sergisinde göreceksiniz, bölgemizle alakalı çok sayıda belge ve fotoğraf var. Bir dönem edebiyatın önemli isimleri Değirmendere’de kalarak, burada bazı eserlerini yazıyorlar. Servet-i Fünun dergilerinde de, Değirmendere ile ilgili çok önemli bilgileri ve fotoğrafları bulabiliyoruz. Yine; radyonun, telgrafın Değirmendere’ye ilk defa geldiği tarihi ve hayata tesirini de dergiden öğreniyoruz.” şeklinde konuştu. Sezer, sempozyuma katkı verenlere teşekkür etti.

EDEBİYATÇILAR BULUŞUYOR

Ardından konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, sempozyum nedeniyle Gölcük Belediyesi ve paydaşlarını kutladı. Açılış konuşmalarının ardından Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergahı İnişler ve Yokuşlar” konulu sunumu ile sempozyumuna başladı. Sempozyum boyunca 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sempozyumda sunum yapacak. Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda 5, Kongre Sarayı’nda ise 3 ayrı oturum gerçekleştirilecek.