Ulaşımpark, ‘kriz merkezi’ kurdu

İstanbul Silivri’de gerçekleşen 7.1 şiddetindeki depremle başlayan tatbikatta sirenler çalmaya başladı. 20 saniye süren depremde personel daha önceden eğitim aldığı çök – kapan – tutun kuralını uygulayarak kendilerine hayat üçgen alanı oluşturdu. Sarsıntı bitiminde çalışanlar sakin, hızlı ve seri bir şekilde en yakın acil çıkışları kullanarak Acil Durum Toplanma bölgesinde toplandı.

BAŞARIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kontrol merkezi ile de iletişime geçen personel, yangın ihbarını gerçekleştirdi. Kriz merkezi oluşturan Genel Müdür Kumbar ile Yardımcısı Dr. Zafer Aydın, görevli personele yangın bölgesine acil gidilmesini istedi. Tatbikatın son evresinde İtfaiye ve 112 Acil Ambulans ekipleri, olay bölgesine kısa sürede intikal etti. İtfaiye ekibi ise çıkan yangını söndürür ve soğutma işlemini yaptı.