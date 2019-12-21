Cezaevi firarileri saklandıkları evde enselendi!

Alınan bilgiye göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Kandıra açık cezaevinden firar eden G.Y.(35) ve Y.G.(28) isimli şüphelilerin İzmit’te olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, firari 2 zanlının Erenler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Araştırmanın tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.G. ile hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.Y.’yi yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.