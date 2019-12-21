Alınan bilgiye göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Kandıra açık cezaevinden firar eden G.Y.(35) ve Y.G.(28) isimli şüphelilerin İzmit’te olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, firari 2 zanlının Erenler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Araştırmanın tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.G. ile hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.Y.’yi yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Cezaevi firarileri saklandıkları evde enselendi!
Kandıra açık cezaevinden firar eden 2 kişinin İzmit’te aynı evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şüphelileri yakaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz