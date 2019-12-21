Bir dönemin popüler televizyon programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar’la adını duyuran Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu. Genç oyuncu babası ile fotoğrafını paylaşarak “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum” notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun acı günü...
Büyük bir kitle tarafından Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti. Koçak'ın babası için yaptığı paylaşım ise yürek burktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz