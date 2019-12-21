Şanbaz Yıldız, Körfezli kadınlarla yemekte buluştu

Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve teşkilatının 600 civarındaki Körfez İYİ Partili kadınlara 1000 İYİ Kadın ile Ankara Çıkarması dolasıyla verdiği teşekkür yemeğine İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, İl yönetimi ve Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de katılım gösterdi.

Yemekte konuşma yapan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, ‘’Bizler her geçen gün daha hızla büyüyen birbirine daha sağlam bağlarla bağlanan kocaman bir aileyiz. 3 Aralık Salı günü Meral Akşener’in memleketlisi 1000 İYİ Kadın ile Grup toplantısında yerimizi aldık. Genel Başkanımızın memleketine yakışır bir şekilde gücümüzü gösterdik. Liderimizin de kadın olması sebebiyle diğer partilerden ayrıcalıklı olarak kadının ön planda olduğu siyaset anlayışımızla hayatımızın her alanında büyük emekleri olan kadınlarımızın gücünü siyasi arenaya taşımayı da büyük bir görev addediyoruz.’’ dedi.

DEMOKRASİ İSTİYORSAK KADINLAR SİYASETTE OLMALI

Kadınların siyasetteki yeri ve önemine değinen Yıldız, ‘’Bir ülkenin modern ve gelişmiş olup olmadığının en büyük göstergesi ne geniş yollar ne lüks binalardır. Bir ülkenin hangi seviyede olduğunun birincisi göstergesi kadının o ülkedeki konumudur. Şayet kadın siyasetin içindeyse, yönetimdeyse o ülkede demokrasiden bahsedilebilir. Bugün Türkiye’de kadınlar yönetime dahil edilmiyor, siyasetten uzak tutuluyorsa ki öyle Türkiye’de demokrasiden bahsedemeyiz. Dolayısıyla demokrasi istiyorsak siyasette kadının yerini arttırmaya mecburuz.’’ ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda yoğun tempolu ve verimli çalışmalarından dolayı Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetimine, Kocaeli tüm İYİ Kadınlarına ve özellikle Körfezli İYİ kadınlara teşekkür etti.